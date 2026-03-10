人體遺骸堆肥散布河岸 弗萊斯諾縣喊停

我的頻道

弗萊斯諾訊
加州弗萊斯諾縣官員表示，得知由人體遺骸製成的堆肥被散布在聖荷昆河沿岸的公共土地上時感到「震驚」，已下令相關計畫停止。（示意圖，美聯社╱Jae C. Hong）
據Desert Sun報導，加州中部弗萊斯諾縣（Fresno County）官員近日表示，他們得知由人體遺骸製成的堆肥被散布在聖荷昆河（San Joaquin River）沿岸的公共土地上時感到「震驚」，已下令停止相關計畫。加州雖於2022年通過人體堆肥合法化法案，但該法案於2027年1月1日才正式生效。

事件發生在信託機構San Joaquin River Parkway Trust位於該縣的農場Sumner Peck Ranch。該信託機構近一年來，與總部位於華盛頓州的Earth Funeral合作，進行人體遺骸堆肥，也稱「自然有機還原」。這種方法將遺體置於受控環境中，與有機材料及微生物共同分解，數周後轉化為類似土壤的堆肥，可用於生態修復或土地復育。

縣府指出，信託機構在該地使用人體堆肥違反了加州法律，也不符合土地取得時所附帶的條件。縣府於4日向信託機構發出「停止並禁止令」，要求立即停止接收或施用堆肥，並清除現場已有的堆肥。此舉源於聖荷昆河保護區的反對意見，該機構曾透過州府補助，部分資助信託機構在2020年購買了這片土地。

保護區委員會表示，他們是在看到土地上出現遺體後才得知堆肥使用情況，對缺乏經批准的管理計畫表示關切。委員會成員、縣政委員Garry Bredefeld指出，在由公共資金支持、且具有環境敏感性的土地上進行人體堆肥並不適當。信託機構則表示，補助條款只要求在生態修復活動中進行協調與合作，並未規定必須獲得委員會正式批准，因此沒有違反協議。

人體堆肥在美國僅少數州合法，包括華盛頓州、科羅拉多州和俄勒岡州。Earth Funeral表示，整個堆肥過程約需45天，每批堆肥在分發前均會進行檢測，以確保安全。家屬也將此視為比傳統土葬或火葬更環保的選擇，因傳統方法可能涉及防腐化學品或化石燃料使用。

當地原住民部落對此表示強烈反對，發表聲明強烈譴責在聖荷昆河散佈人體堆肥的行為，指出這片地區屬於祖先家園。在原住民傳統中，處理人體遺骸是一項神聖責任，而將堆肥散布在祖先土地上是極度不尊重的行為。

