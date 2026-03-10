聖荷西商業地塊 或建上百套經濟適用房

我的頻道

聖荷西訊
擬建項目位於聖荷西195 Curtner Ave.，計畫興建多達115套經濟適用房。(Google Maps)
根據市政廳存檔的初步規畫，聖荷西The Plant零售中心和87號州際公路附近的一處商業地塊或將興建超過100套經濟適用房。

聖荷西信使報(Mercury News)表示，提交給城市規畫部門的文件顯示，擬建項目位於聖荷西195 Curtner Ave.，計畫興建多達115套經濟適用房。

目前，這塊0.5畝的土地位於Curtner Ave.和Stone Ave.的交匯處，由Enterprise Rent-A-Car租車公司使用。

近年來，由於部分商業房地產經營狀況不佳以及住房需求持續增長，其他一些在辦公室或零售用地開發住宅的提案也相繼出現。

Curtner Ave.和Stone Ave.交匯處的這塊地塊的提案目前仍處於初步階段，可能會根據市政審查程序進行修改。初步提案指出：「位於Curtner Ave.和Stone Ave.的業主希望進一步了解該地塊開發為經濟適用房項目（底層設有少量零售空間）的可行性。」

州政府商業文件顯示，該地塊的所有者是一家位於桑尼維爾的公司，其主要成員是灣區房地產高管Alan Bogomilsky, Ahron Bogomilsky和Bernard Mirkin。

先前的提案設想在該地塊建造總面積為2900平方呎的底層零售空間和一個街邊停車場。住宅將建在一棟位於住宅上方裙樓的三層樓建築內。

申請人表示，該提案目前僅作為試探性方案。規畫文件指出：「新項目無需與此描述完全一致，此處僅作為該地塊潛在開發規模的示例。」

房地產 聖荷西

