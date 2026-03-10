市政府出資 聖荷西2安全停車區供128輛房車 等候排滿

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
聖荷西貝律耶撒安全停車點的位置。 (谷歌地圖)
灣區昂貴的房租迫使許多人住在車上，但停車地點缺乏安全又讓人寢食難安，聖荷西的安全停車區或可拯救矽谷部分人士的住房問題。

Realtor.com報導，由於全職收入已不足以負擔一間一臥房公寓的租金，成千上萬的灣區居民只能住在車裡。但如何安全合法地停放這些車，又是另一個難題。

「灣區是全美生活成本最高的地區之一，租金和房價遠超過普通家庭的負擔能力，」該房地產網站的經濟學家伯納（Joel Berner）說，「舊金山都會區的租金中位數是2785美元，聖荷西都會區的租金中位數更是高達3319美元，相比之下，全美平均水平僅為1672美元。」

去年12月，巴洛阿圖市通過法令，禁止獨立式露營車停放在公共街道上，並禁止做「房車出租」（vanlording）－即出租屋車。該市居民凱特李（Kate Bridget Li）指出，她之前在該市出租六輛房車，每月租金在800到1200美元之間，而她自己也住在房車裡，因為她負擔不起公寓。

「整個房車社區就像一個大家庭，這裡有很多善良的人，很多有才華的人，他們只是需要一點幫助。他們中的許多人出身貧寒，不像這個地區的許多幸運兒那樣擁有溫暖的家庭。」

聖荷西則稍微寬容一些，儘管該市已暫時禁止房車在某些指定區域停放，但該市仍營運兩個安全停車點（Safe Parking Site），共提供128個房車停車位。占地6英畝的貝律耶撒（Berryessa）安全停車點於2025年開放，由市政府出資，並由非營利無家可歸者援助組織WeHOPE營運。

WeHOPE的行銷和傳播總監普拉瑟(Whitney Prather)指出：「該項目為無家可歸者提供了至關重要的支持，幫助他們重獲穩定生活的機會。安全的停車環境有助於居民節省開支，並在尋求更長久的住房解決方案的同時，做出必要的安排。」

普拉瑟表示，該停車點目前已排滿等候名單，它為居民提供全面的支援服務，包括免費停車（配備現場保全）、每日兩餐、淋浴、洗衣設施、社區花園和寵物公園。聖荷西市官員稱，該停車點五年內將耗資2400萬美元。

租金 灣區 聖荷西

