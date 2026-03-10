巴洛阿圖市騎單車上班獎勵回饋金 藉遊戲機制減少擁堵

在交通擁堵的加州，灣區城市推出騎行通勤補貼計畫，在巴洛阿圖市已使車輛行駛里程減少約290萬哩。（取自Pexels）

據媒體SFGATE報導，巴洛阿圖市（Palo Alto）於2022年推出應用「Bike Love」，可追蹤傳統單車、電動單車、電動滑板車及電動滑板的通勤紀錄，並以現金獎勵形式回饋用戶，可在本地商戶消費。該市正通過遊戲化機制鼓勵無車通勤，以減少碳足跡和道路擁堵。

據該組織統計，2025年巴洛阿圖交通管理協會（Palo Alto Transportation Management Association）的該項目使全市減少了482個停車位需求，車輛行駛里程縮減約290萬哩，溫室氣體排放量減少1152噸。該協會還為年收入低於11萬1700美元的本地工作者及居民提供免費公交卡、翻新單車及夜間Lyft專車服務。

然而交通專家指出這類項目雖能有效改變通勤習慣，但資金籌措困難。海德斯堡市（Healdsburg）已找到解決方案：向居民提供400美元電動單車購置補貼。

加州 政府曾嘗試通過政策鼓勵以電動單車替代汽車出行。加州空氣資源委員會（California Air Resources Board）在2022年至2025年12月期間向低收入居民發放了2246張電動單車優惠券（每張價值最高2000美元）。但該計畫因網站故障頻發而受阻，且因1800萬美元預算被轉用於電動汽車置換計畫而提前終止。

與此同時，許多人對在半島主幹道騎行感到不安全。半島地區已發生多起司機碾壓致死行人及騎行者的事件。但顯然，提升單車安全應成為官員們推動城市擺脫汽車中心化建設的優先事項。

在貝爾蒙市（Belmont）領導層正推動在加州首條高速公路El Camino Real設置單車道；聖馬刁市（San Mateo）經過激烈辯論後仍保留了備受爭議的Humboldt街單車道。

美國眾議員穆林（Kevin Mullin）成功爭取到85萬美元資金，用於在聖布魯諾市（San Bruno）Huntington大道建設雙向單車道；另獲50萬美元撥款，將在聖卡洛斯市（San Carlos）Holly街與101號U.S. Highway高架橋上修建12呎寬的行人單車共用道。蒙洛公園市（Menlo Park）計劃今夏在Pierce路增設專用單車道，並在灣區路建設緩衝單車道。

據紅木城（Redwood City）通訊主管Nick Mathiowdis透露，該市官員正著手組建交通管理協會，同時已啟動為期兩年的試點項目，測試包括電動單車租賃在內的多項協會式交通管理方案。

更具遠見的構想還包括打造低速、可持續且安全的街道，永久禁行機動車。數據顯示，該區域因禁行措施人流量顯著提升。