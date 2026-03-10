「末日計畫」獲批 BART擬關10~15車站

曾是全球公共交通系統楷模的BART，如今的財務沉疴令其前景愈發黯淡。 (谷歌地圖)

BART官員初步批准了替代性的「末日計畫」（doomsday plan），但仍然包括舊版中在明年關閉一些車站的措施。

舊金山紀事報報導，BART官員初步批准了一項緊急末日計畫，該計畫將大幅削減區域鐵路系統的服務，包括可能關閉10至15個車站以節省經費。

根據董事會批准的新方案，車站關閉將於2027年6月或7月進行，屆時BART預期已耗盡其節省的資金以及近期獲批的5.9億美元州政府公共交通救助貸款中的份額（該貸款的發放取決於11月投票的通過）。此前的方案是計畫從明年1月開始關閉車站。

「除了嚴厲的替代方案，別無他法，」代表東灣各站的BART董事會成員拉伯恩（Robert Raburn）說，「我們計畫通過這項計畫裁減1100多個職位，並提高票價。這是令人痛心的舉措。 」

潛在的減班計畫對舊金山灣區捷運系統（BART）來說無疑是沉重打擊，尤其對於一個過度依賴售票收入的大眾運輸系統而言，更是雪上加霜。該計畫將削減近4000萬美元的收入，但官員表示，總體而言，該計畫將有助於平衡預算。

批准替代服務計畫凸顯了BART的財務狀況有多惡劣，因為它正努力填補一年4億美元的預算缺口，但即便做出這些改變，BART的未來仍可能會更糟。即使將服務縮減到與1976年至1994年BART提供的服務水準相當的程度，該機構明年仍需額外1.5億美元的收入，才能避免在2028年進一步削減服務。

2028年計畫要求將系統規模縮減70%，關閉多達15個車站（約占系統的25%），並進一步提高票價和停車費。