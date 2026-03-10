我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買下舊金山北灘房 被市府要求「還原」為4間公寓

好市多貴婦面霜特價似含金箔人參 加州華人搶購

「末日計畫」獲批 BART擬關10~15車站

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
曾是全球公共交通系統楷模的BART，如今的財務沉疴令其前景愈發黯淡。 (谷歌地圖)
曾是全球公共交通系統楷模的BART，如今的財務沉疴令其前景愈發黯淡。 (谷歌地圖)

BART官員初步批准了替代性的「末日計畫」（doomsday plan），但仍然包括舊版中在明年關閉一些車站的措施。

舊金山紀事報報導，BART官員初步批准了一項緊急末日計畫，該計畫將大幅削減區域鐵路系統的服務，包括可能關閉10至15個車站以節省經費。

根據董事會批准的新方案，車站關閉將於2027年6月或7月進行，屆時BART預期已耗盡其節省的資金以及近期獲批的5.9億美元州政府公共交通救助貸款中的份額（該貸款的發放取決於11月投票的通過）。此前的方案是計畫從明年1月開始關閉車站。

「除了嚴厲的替代方案，別無他法，」代表東灣各站的BART董事會成員拉伯恩（Robert Raburn）說，「我們計畫通過這項計畫裁減1100多個職位，並提高票價。這是令人痛心的舉措。 」

潛在的減班計畫對舊金山灣區捷運系統（BART）來說無疑是沉重打擊，尤其對於一個過度依賴售票收入的大眾運輸系統而言，更是雪上加霜。該計畫將削減近4000萬美元的收入，但官員表示，總體而言，該計畫將有助於平衡預算。

批准替代服務計畫凸顯了BART的財務狀況有多惡劣，因為它正努力填補一年4億美元的預算缺口，但即便做出這些改變，BART的未來仍可能會更糟。即使將服務縮減到與1976年至1994年BART提供的服務水準相當的程度，該機構明年仍需額外1.5億美元的收入，才能避免在2028年進一步削減服務。

2028年計畫要求將系統規模縮減70%，關閉多達15個車站（約占系統的25%），並進一步提高票價和停車費。

世報陪您半世紀

上一則

舊金山農曆新年花車大巡遊 谷愛凌任總指揮 數十萬市民遊客湧入

下一則

「Z世代最強」劉美賢 脫口說mogging致歉

延伸閱讀

州縮減補助 沙加緬度助無家可歸支出恐飆升 預算赤字雪上加霜

州縮減補助 沙加緬度助無家可歸支出恐飆升 預算赤字雪上加霜
紐約州HAVP計畫啟動 首批125戶獲住房補助券

紐約州HAVP計畫啟動 首批125戶獲住房補助券
屋崙預算大轉折 上財年竟盈餘1700萬元

屋崙預算大轉折 上財年竟盈餘1700萬元
「法國洗衣房」主廚 砲轟揚特維爾住房計畫

「法國洗衣房」主廚 砲轟揚特維爾住房計畫
百年首見 芝華埠捷運站設立中文標示

百年首見 芝華埠捷運站設立中文標示

熱門新聞

房屋維修動輒耗資上萬美元，雇工之前應查詢包商執照等資格 。示意圖，與內文詐騙案無關。(Copilot AI生成)

「房屋維修」騙局 東灣多人上當 有人被騙45萬元

2026-03-06 17:23
與過去自動化浪潮首先取代工廠工人不同，AI技術變革將衝擊矽谷經濟的核心專業領域。「矽谷聯合創投」執行長漢考克表示，不同之處在於受影響的族群，他們處在經濟高階。(圖取自Joint Venture Silicon Valley臉書)

AI風暴直襲矽谷 41萬職位受影響 高薪白領成最大震央

2026-03-02 15:35
灣區阿拉米達縣數百處久稅房產即將拍賣，起拍價低至455美元。示意圖。（取自Pexels）

撿漏？灣區這地塊拍賣256處欠稅房產 最低起拍價455元

2026-03-05 16:46
專家表示，灣區富人與窮人比鄰而居的社區生活品質反而較高。圖為巴洛阿圖市中心。（谷歌地圖）

灣區還有「貧富比鄰」？ 最混居社區生活品質反而更高

2026-03-03 13:13
奧運選手劉美賢對粉絲們的熱情有些招架不住，懇請粉絲保持距離。（美聯社）

「有人追到車邊」 粉絲熱情過度 劉美賢求情：別這樣對我

2026-03-06 01:19
舊金山農曆新年馬年花車大巡遊盛大登場。冬奧會金牌得主谷愛凌任總指揮。（記者李怡／攝影）

舊金山農曆新年花車大巡遊 谷愛凌任總指揮 數十萬市民遊客湧入

2026-03-09 19:36

超人氣

更多 >
旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　
航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了
20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…
美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼
Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」