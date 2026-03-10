強制驅逐東灣6歲聾啞男童 ICE犯眾怒

六歲的約瑟夫(左)與弟弟及其母親上周被ICE逮捕，並遣返回哥倫比亞。(Centro Legal de la Raza提供)

居住在東灣海沃（Hayward）的一名六歲聾啞男童與母親和弟弟，上周日遭聯邦移民及海關執法局（ICE ）逮捕並遣返回哥倫比亞 ，連其助聽器都沒有機會帶走，事件引發外界憤怒。

聖荷西信使報報導，代表東灣的聯邦眾議史沃威爾（Eric Swalwell）9日表示，他已請辦公室人員將這名六歲男童的助聽器帶到哥倫比亞還給他。先前有指控稱，ICE官員誤導這名男童的律師，導致這名就讀佛利蒙加州聾啞學校（California School for the Deaf）的學生失去對他來說至關重要的助聽器。

在多位東灣民選官員的陪同下，史沃威爾9日稱此次驅逐事件「令人憤怒且震驚」，並表示其幕僚仍在與男童的律師商量，是否可以透過人道主義假釋讓男童返回美國。

史沃威爾說：「他們承諾要遣返暴力罪犯，現在卻遣返身障兒童。任何一個神智清醒、有良知的人都不會允許這種事發生，但它卻發生了。」

與此同時，多名官員也對男童被驅逐出境的事件表達憤怒。加州教育廳長瑟蒙德（Tony Thurmond）嚴辭稱此次驅逐行動「不可接受」，公開呼籲讓男童返回加州；阿拉米達縣議員馬奎茲（Elisa Márquez）也表示，人們不應生活在恐懼之中，誓言將「不遺餘力」幫助這名男童返回海沃家中；海沃代理市長西羅普（George Syrop）也說，「必須制止這種國內恐怖主義行為」。

代表男童一家人的屋崙非營利組織「族裔法律中心」（Centro Legal de la Raza）的律師布雷梅克（Niko De Bremaeker）表示，六歲的約瑟夫（Joseph Rodriguez）及其五歲的弟弟和28歲的母親古提耶拉茲（Lesley Rodriguez Gutierrez）是在上周於舊金山移民及海關執法局辦公室進行例行報到時，突然遭到拘留。

根據KTVU電視台報導，古提耶拉茲是一名幼教工作者、清潔工和美甲師，為了逃避一名有黑道背景男子的虐待，她和孩子們四年前逃離了哥倫比亞。

布雷梅克指出，古提耶拉茲一家人受到美國庇護保護。他上周表示，他與其同事一直被當局誤導，以為古提耶拉茲一家人身在另一個地方。對於移民及海關執法局稱古提耶拉茲一家人於2022年非法入境，法官於2024年11月25日已對古提耶拉茲簽發了最終遣返令，布雷梅克斥之為「又一虛假陳述」。