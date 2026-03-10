我的頻道

買下舊金山北灘房 被市府要求「還原」為4間公寓

好市多貴婦面霜特價似含金箔人參 加州華人搶購

強制驅逐東灣6歲聾啞男童 ICE犯眾怒

編譯廖宜怡／綜合報導
六歲的約瑟夫(左)與弟弟及其母親上周被ICE逮捕，並遣返回哥倫比亞。(Centro Legal de la Raza提供)
六歲的約瑟夫(左)與弟弟及其母親上周被ICE逮捕，並遣返回哥倫比亞。(Centro Legal de la Raza提供)

居住在東灣海沃（Hayward）的一名六歲聾啞男童與母親和弟弟，上周日遭聯邦移民及海關執法局（ICE）逮捕並遣返回哥倫比亞，連其助聽器都沒有機會帶走，事件引發外界憤怒。

聖荷西信使報報導，代表東灣的聯邦眾議史沃威爾（Eric Swalwell）9日表示，他已請辦公室人員將這名六歲男童的助聽器帶到哥倫比亞還給他。先前有指控稱，ICE官員誤導這名男童的律師，導致這名就讀佛利蒙加州聾啞學校（California School for the Deaf）的學生失去對他來說至關重要的助聽器。

在多位東灣民選官員的陪同下，史沃威爾9日稱此次驅逐事件「令人憤怒且震驚」，並表示其幕僚仍在與男童的律師商量，是否可以透過人道主義假釋讓男童返回美國。

史沃威爾說：「他們承諾要遣返暴力罪犯，現在卻遣返身障兒童。任何一個神智清醒、有良知的人都不會允許這種事發生，但它卻發生了。」

與此同時，多名官員也對男童被驅逐出境的事件表達憤怒。加州教育廳長瑟蒙德（Tony Thurmond）嚴辭稱此次驅逐行動「不可接受」，公開呼籲讓男童返回加州；阿拉米達縣議員馬奎茲（Elisa Márquez）也表示，人們不應生活在恐懼之中，誓言將「不遺餘力」幫助這名男童返回海沃家中；海沃代理市長西羅普（George Syrop）也說，「必須制止這種國內恐怖主義行為」。

代表男童一家人的屋崙非營利組織「族裔法律中心」（Centro Legal de la Raza）的律師布雷梅克（Niko De Bremaeker）表示，六歲的約瑟夫（Joseph Rodriguez）及其五歲的弟弟和28歲的母親古提耶拉茲（Lesley Rodriguez Gutierrez）是在上周於舊金山移民及海關執法局辦公室進行例行報到時，突然遭到拘留。

根據KTVU電視台報導，古提耶拉茲是一名幼教工作者、清潔工和美甲師，為了逃避一名有黑道背景男子的虐待，她和孩子們四年前逃離了哥倫比亞。

布雷梅克指出，古提耶拉茲一家人受到美國庇護保護。他上周表示，他與其同事一直被當局誤導，以為古提耶拉茲一家人身在另一個地方。對於移民及海關執法局稱古提耶拉茲一家人於2022年非法入境，法官於2024年11月25日已對古提耶拉茲簽發了最終遣返令，布雷梅克斥之為「又一虛假陳述」。

眾議員史沃威爾出面協助海沃聾啞男童一家人遭ICE逮捕遣返的事件。(美聯社)
眾議員史沃威爾出面協助海沃聾啞男童一家人遭ICE逮捕遣返的事件。(美聯社)

ICE 哥倫比亞

熱門新聞

房屋維修動輒耗資上萬美元，雇工之前應查詢包商執照等資格 。示意圖，與內文詐騙案無關。(Copilot AI生成)

「房屋維修」騙局 東灣多人上當 有人被騙45萬元

2026-03-06 17:23
與過去自動化浪潮首先取代工廠工人不同，AI技術變革將衝擊矽谷經濟的核心專業領域。「矽谷聯合創投」執行長漢考克表示，不同之處在於受影響的族群，他們處在經濟高階。(圖取自Joint Venture Silicon Valley臉書)

AI風暴直襲矽谷 41萬職位受影響 高薪白領成最大震央

2026-03-02 15:35
灣區阿拉米達縣數百處久稅房產即將拍賣，起拍價低至455美元。示意圖。（取自Pexels）

撿漏？灣區這地塊拍賣256處欠稅房產 最低起拍價455元

2026-03-05 16:46
專家表示，灣區富人與窮人比鄰而居的社區生活品質反而較高。圖為巴洛阿圖市中心。（谷歌地圖）

灣區還有「貧富比鄰」？ 最混居社區生活品質反而更高

2026-03-03 13:13
奧運選手劉美賢對粉絲們的熱情有些招架不住，懇請粉絲保持距離。（美聯社）

「有人追到車邊」 粉絲熱情過度 劉美賢求情：別這樣對我

2026-03-06 01:19
舊金山農曆新年馬年花車大巡遊盛大登場。冬奧會金牌得主谷愛凌任總指揮。（記者李怡／攝影）

舊金山農曆新年花車大巡遊 谷愛凌任總指揮 數十萬市民遊客湧入

2026-03-09 19:36

