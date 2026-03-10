腳戴GPS監控器 金山慣犯男照偷不誤

我的頻道

記者王子涵／舊金山報導
警方指出，所有受害車輛均為豐田普銳斯(Prius)。(本報檔案照)
舊金山一名19歲宏都拉斯裔男子被控在全市多地偷竊豐田（Toyota）觸媒轉換器（Catalytic Converter），而當時他正佩戴法院要求的GPS腳踝監控器。檢方表示，該嫌犯此前因涉及幫派搶劫案被捕並獲准保釋，目前已再次被捕。

據檢方指控，嫌犯羅德里格斯（Deric Gonzalez-Rodriguez）涉嫌於2025年12月21日至2026年1月19日期間，在舊金山多地盜取汽車排氣系統中的觸媒轉換器。此類零件因含有鉑、鈀和銠等貴金屬，近年在灣區成為竊盜目標。

法庭文件顯示，調查此案的警員發現，一輛白色福特Fusion轎車多次出現在案發地點附近。警方隨後將該車與羅德里格斯聯繫起來。

調查人員進一步發現，嫌犯在案件發生期間正佩戴GPS腳踝監控器。透過監控紀錄，警方確認他曾出現在多起竊案附近。之後警方又取得搜查令，在涉案車輛上安裝GPS追蹤器，並將其與更多觸媒轉換器竊案關聯起來。調查過程中，警方一度動用無人機追蹤該車輛。

羅德里格斯於2026年1月29日被捕。檢方目前指控他涉及2025年12月21日、12月30日，以及2026年1月3日與1月19日發生的多起觸媒轉換器竊案，罪名包括竊盜、拆卸車輛零件及破壞財物。調查人員表示，目前提出的指控主要集中在有監控錄影清楚拍到涉案車輛的案件。

警方指出，所有受害車輛均為豐田普銳斯（Prius）。

檢方同時表示，羅德里格斯還涉嫌在2025年8月28日下午，於米慎區（Mission District）第24街與Mission街交界處，與同夥搶劫一名男子。案發時，嫌犯曾表明自己是北方幫（Norteño）墨西哥犯罪幫派成員。

儘管檢方要求法院將其羈押，且「公共安全評估」報告中（Public Safety Assessment）也建議不要釋放，但法院最終仍批准他保釋，條件是必須佩戴GPS監控器。

舊金山警局（San Francisco Police Department）幫派專案小組的一名警員表示，在該案初步聽證結束後，羅德里格斯離開法庭時還向外展示北方幫幫派手勢。

辯護律師表示，羅德里格斯六歲時被帶到美國，已完成高中學業，但他在法庭上仍需要西班牙語翻譯。目前該嫌犯對六項重罪和六項輕罪指控表示不認罪。案件仍在審理中。

