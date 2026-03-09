反猶反同 金山男子仇恨犯罪被起訴

51歲的穆薩（Sadat Mousa）以金色噴漆在中央基督復臨安息日會教堂及附近郵筒、電力箱與停車計費器上塗寫納粹標誌「卐」與反猶太、反同性戀訊息。（谷歌街景）

舊金山 一名男子涉嫌在教堂及周邊公共設施噴塗反猶太與反同性戀 訊息，日前被檢方以毀損公物重罪及仇恨犯罪罪名起訴。法庭文件顯示，該男子過去曾多次發表威脅言論，揚言對猶太人與同性戀者施暴。

檢方指控，51歲的穆薩（Sadat Mousa）於2月28日上午約8時前，在California Street與Broderick Street附近，以金色噴漆在中央基督復臨安息日會教堂（Central Seventh-day Adventist Church）及附近郵筒、電力箱與停車計費器上塗寫納粹標誌「卐」與反猶太、反同性戀訊息。

警方拘留穆薩時表示，他言語混亂，但堅稱自己「沒有精神疾病」。其兄弟其後允許警方搜查家中儲藏空間，警方據稱發現一張印有納粹符號的地毯，以及一張寫有讚揚納粹領袖希特勒（Adolf Hitler）訊息的木桌。此外，警方還發現穆薩的TikTok帳號，其中多段影片包含類似的反猶太及反同性戀言論。

檢方表示，穆薩過去有犯罪紀錄，包括2020年因刑事威脅及騷擾電話被定罪，其中威脅罪為重罪。他當時被判處三年州監獄刑期。

法庭文件顯示，穆薩與警方的衝突紀錄可追溯至2009年。當年他曾威脅若叔叔來家中吃飯，就要「把他剁成碎片」。當父親制止時，他據稱拿起屠刀威脅要刺傷父親。

2021年4月，警方曾將穆薩依精神健康法規強制送醫觀察72小時，原因是他爬上鄰居屋頂並出現情緒失控行為。其兄弟當時向警方表示，穆薩可能患有未被診斷的精神疾病，近年情緒愈發不穩。警方記錄稱，他曾大談「魔鬼」並聲稱自己被副總統賀錦麗（Kamala Harris）監視。

同年8月，穆薩據稱因家庭糾紛毆打兄弟，並在訊息中威脅要殺害部分家人。兩周後，他再次違反限制令前往兄弟住處。

去年6月，穆薩還曾走進兄弟工作的市場，聲稱要「拿到AK-47步槍」，「先射殺所有猶太人，再射殺舊金山所有同性戀者」。警方當時是否就此事件提出刑事指控尚不清楚。