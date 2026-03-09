反猶反同 金山男子仇恨犯罪被起訴

我的頻道

51歲的穆薩（Sadat Mousa）以金色噴漆在中央基督復臨安息日會教堂及附近郵筒、電力箱與停車計費器上塗寫納粹標誌「卐」與反猶太、反同性戀訊息。（谷歌街景）
舊金山一名男子涉嫌在教堂及周邊公共設施噴塗反猶太與反同性戀訊息，日前被檢方以毀損公物重罪及仇恨犯罪罪名起訴。法庭文件顯示，該男子過去曾多次發表威脅言論，揚言對猶太人與同性戀者施暴。

檢方指控，51歲的穆薩（Sadat Mousa）於2月28日上午約8時前，在California Street與Broderick Street附近，以金色噴漆在中央基督復臨安息日會教堂（Central Seventh-day Adventist Church）及附近郵筒、電力箱與停車計費器上塗寫納粹標誌「卐」與反猶太、反同性戀訊息。

警方拘留穆薩時表示，他言語混亂，但堅稱自己「沒有精神疾病」。其兄弟其後允許警方搜查家中儲藏空間，警方據稱發現一張印有納粹符號的地毯，以及一張寫有讚揚納粹領袖希特勒（Adolf Hitler）訊息的木桌。此外，警方還發現穆薩的TikTok帳號，其中多段影片包含類似的反猶太及反同性戀言論。

檢方表示，穆薩過去有犯罪紀錄，包括2020年因刑事威脅及騷擾電話被定罪，其中威脅罪為重罪。他當時被判處三年州監獄刑期。

法庭文件顯示，穆薩與警方的衝突紀錄可追溯至2009年。當年他曾威脅若叔叔來家中吃飯，就要「把他剁成碎片」。當父親制止時，他據稱拿起屠刀威脅要刺傷父親。

2021年4月，警方曾將穆薩依精神健康法規強制送醫觀察72小時，原因是他爬上鄰居屋頂並出現情緒失控行為。其兄弟當時向警方表示，穆薩可能患有未被診斷的精神疾病，近年情緒愈發不穩。警方記錄稱，他曾大談「魔鬼」並聲稱自己被副總統賀錦麗（Kamala Harris）監視。

同年8月，穆薩據稱因家庭糾紛毆打兄弟，並在訊息中威脅要殺害部分家人。兩周後，他再次違反限制令前往兄弟住處。

去年6月，穆薩還曾走進兄弟工作的市場，聲稱要「拿到AK-47步槍」，「先射殺所有猶太人，再射殺舊金山所有同性戀者」。警方當時是否就此事件提出刑事指控尚不清楚。

