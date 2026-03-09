我的頻道

CNN：伊朗新領袖受傷藏身「不想治國只想活下去」

蕾哈娜住家遭槍擊 歹徒朝加州豪宅連開10槍 1嫌被捕

加州私校錄取加大排行榜 首次公布

編譯林思牧╱綜合報導
舊金山的Immaculate Conception Academy加大錄取率最高，37%的畢業生被加州大學錄取。(谷歌地圖)
灣區的一家知名媒體，給灣區私立高中進入加大入學的百分率排名，這是過去沒有的資訊，相信對想送子女進私校的家長很有參考作用。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，加州各私立高中的加州大學錄取率差異顯著。過去幾年，有的學校有三分之二的學生被加州大學錄取，而許多學校的錄取率卻不到10%。為了取得加州240多所私立高中的加州大學錄取率，紀事報整合了加州教育廳2022-23學年和2023-24學年的數據，以及加州大學的招生數據。

在舊金山Immaculate Conception Academy的加大錄取率最高，37%的畢業生被加州大學錄取。這所女子學校隸屬於克里斯托雷網路（Cristo Rey Network），這是一個為低收入家庭學生提供勤工儉學計畫的學校系統。

在灣區，都布林的採石場巷學校（Quarry Lane School）的加大錄取率最高，達48%。它是東灣地區唯一一所提供國際文憑課程（IB）的私立學校。加州頂尖的加大錄取私立學校是阿奎那斯國際學院（Aquinas International Academy），這是一所線上學校。

一所學校的加大錄取率高，並不一定意味著它在幫助學生做好入學準備方面做得好。招收更多高收入、高學歷家庭學生的私立學校，無論學校本身的教學品質如何，都有可能輸送更多學生進入加大。

紀事報運用統計分析方法，考慮了這些人口統計差異，對公立高中的加大錄取率進行了排名。然而，由於私立高中無需向加州教育機構提交人口統計信息，因此無法採用類似的方法對私立高中進行排名分析。儘管如此，加大的原始錄取率數據對家長和學生來說仍然可能有用。

