矽谷AI巨頭競爭 引發民眾隱私疑慮

舊金山 灣區人工智慧巨頭Anthropic公司因試圖阻止美國軍方使用其技術而遭到川普總統的抨擊。該公司的競爭對手、人工智慧巨頭OpenAI隨即與五角大廈 達成協議。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，這場圍繞舊金山人工智慧公司與美國軍方合作的爭端，凸顯了矽谷與美國國防部日益重要的合約關係。備受矚目爭端也引發了人們對這些公司是否願意協助政府監控美國公民 ，以及是否願意允許其產品被用於能夠自主殺傷的軍事武器系統的質疑。

最近Anthropic公司以擔心其技術可能被用於自主戰爭和大規模國內監控為由，退出了與國防部的一項待定協議。第二天，ChatGPT的開發商OpenAI宣布與五角大廈達成協議，但一些專家指出，該協議缺乏保護公民隱私和限制機器人輔助戰爭的保障措施。

這些交易引發了人們的擔憂：矽谷的人工智慧公司在彼此競爭以及與中國的對抗中，會在爭奪技術霸權的過程中忽視安全和隱私問題。

「這其中存在一些競相降低標準的現象，」人工智慧教育和立法倡導組織律師卡爾文(Nathan Calvin)表示，

「人們擔心，這種現象似乎不可避免，彷彿『如果我們不做，別人就會做』。」

卡爾文指出，五年前成立的 Anthropic 公司「一直積極與軍方合作，並對此非常感興趣」。

據 Anthropic 公司稱，該公司與川普政府的分歧始於上個月。該公司於2025年7月與國防部簽署了一份為期兩年、價值2億美元的合同，旨在提供「提升美國國家安全的AI能力」。然而，該公司要求在未來的工作中設定一些限制條件。

擬議的合約以及五角大廈與OpenAI之間的協議尚未公開，有關其條款的新聞報導均依賴公司和政府官員的聲明。

2月26日，Anthropic執行長阿莫迪（Dario Amodei）在聲明中表示，在某些情況下，「人工智慧可能會破壞而非捍衛民主價值」。

阿莫迪表示，能夠自主選擇目標並進行攻擊的武器「可能對國防至關重要」，但目前的人工智慧系統「可靠性不足」，無法用於此類武器，並且缺乏訓練有素的專業部隊所具備的「關鍵判斷力」。

2月27日，OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)宣布，該公司已與五角大廈達成協議。

但國務院高級官員萊文（Jeremy Lewin）在X論壇上發帖稱，該協議遵循「一切合法用」的原則”，引發了人們對這些禁令的質疑。

Anthropic、OpenAI和國防部均未立即回覆信使報的置評請求。