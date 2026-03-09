我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：伊朗新領袖受傷藏身「不想治國只想活下去」

蕾哈娜住家遭槍擊 歹徒朝加州豪宅連開10槍 1嫌被捕

矽谷AI巨頭競爭 引發民眾隱私疑慮

舊金山訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
最近Anthropic公司以擔心其技術可能被用於自主戰爭和大規模國內監控為由，退出了與國防部的一項待定協議。(路透)
最近Anthropic公司以擔心其技術可能被用於自主戰爭和大規模國內監控為由，退出了與國防部的一項待定協議。(路透)

舊金山灣區人工智慧巨頭Anthropic公司因試圖阻止美國軍方使用其技術而遭到川普總統的抨擊。該公司的競爭對手、人工智慧巨頭OpenAI隨即與五角大廈達成協議。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，這場圍繞舊金山人工智慧公司與美國軍方合作的爭端，凸顯了矽谷與美國國防部日益重要的合約關係。備受矚目爭端也引發了人們對這些公司是否願意協助政府監控美國公民，以及是否願意允許其產品被用於能夠自主殺傷的軍事武器系統的質疑。

最近Anthropic公司以擔心其技術可能被用於自主戰爭和大規模國內監控為由，退出了與國防部的一項待定協議。第二天，ChatGPT的開發商OpenAI宣布與五角大廈達成協議，但一些專家指出，該協議缺乏保護公民隱私和限制機器人輔助戰爭的保障措施。

這些交易引發了人們的擔憂：矽谷的人工智慧公司在彼此競爭以及與中國的對抗中，會在爭奪技術霸權的過程中忽視安全和隱私問題。

「這其中存在一些競相降低標準的現象，」人工智慧教育和立法倡導組織律師卡爾文(Nathan Calvin)表示，

「人們擔心，這種現象似乎不可避免，彷彿『如果我們不做，別人就會做』。」

卡爾文指出，五年前成立的 Anthropic 公司「一直積極與軍方合作，並對此非常感興趣」。

據 Anthropic 公司稱，該公司與川普政府的分歧始於上個月。該公司於2025年7月與國防部簽署了一份為期兩年、價值2億美元的合同，旨在提供「提升美國國家安全的AI能力」。然而，該公司要求在未來的工作中設定一些限制條件。

擬議的合約以及五角大廈與OpenAI之間的協議尚未公開，有關其條款的新聞報導均依賴公司和政府官員的聲明。

2月26日，Anthropic執行長阿莫迪（Dario Amodei）在聲明中表示，在某些情況下，「人工智慧可能會破壞而非捍衛民主價值」。

阿莫迪表示，能夠自主選擇目標並進行攻擊的武器「可能對國防至關重要」，但目前的人工智慧系統「可靠性不足」，無法用於此類武器，並且缺乏訓練有素的專業部隊所具備的「關鍵判斷力」。

2月27日，OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)宣布，該公司已與五角大廈達成協議。

但國務院高級官員萊文（Jeremy Lewin）在X論壇上發帖稱，該協議遵循「一切合法用」的原則”，引發了人們對這些禁令的質疑。

Anthropic、OpenAI和國防部均未立即回覆信使報的置評請求。

世報陪您半世紀

五角大廈 美國公民 舊金山

上一則

郵政署發低趴車紀念郵票 致敬汽車文化

下一則

屋崙酒吧大規模槍案 灣區教師喪命

延伸閱讀

OpenAI合作國防部 引發ChatGPT抵制運動

OpenAI合作國防部 引發ChatGPT抵制運動
Anthropic 傳年化營收逼近200億元 與國防部衝突埋隱憂

Anthropic 傳年化營收逼近200億元 與國防部衝突埋隱憂
近幾日需求大增 聊天機器人Claude當機

近幾日需求大增 聊天機器人Claude當機
Anthropic拒鬆綁軍用AI 川普下令聯邦機構停用

Anthropic拒鬆綁軍用AI 川普下令聯邦機構停用
若核彈襲美Claude可否協助擊落？傳Anthropic執行長回答激怒五角大廈

若核彈襲美Claude可否協助擊落？傳Anthropic執行長回答激怒五角大廈

熱門新聞

房屋維修動輒耗資上萬美元，雇工之前應查詢包商執照等資格 。示意圖，與內文詐騙案無關。(Copilot AI生成)

「房屋維修」騙局 東灣多人上當 有人被騙45萬元

2026-03-06 17:23
與過去自動化浪潮首先取代工廠工人不同，AI技術變革將衝擊矽谷經濟的核心專業領域。「矽谷聯合創投」執行長漢考克表示，不同之處在於受影響的族群，他們處在經濟高階。(圖取自Joint Venture Silicon Valley臉書)

AI風暴直襲矽谷 41萬職位受影響 高薪白領成最大震央

2026-03-02 15:35
灣區阿拉米達縣數百處久稅房產即將拍賣，起拍價低至455美元。示意圖。（取自Pexels）

撿漏？灣區這地塊拍賣256處欠稅房產 最低起拍價455元

2026-03-05 16:46
專家表示，灣區富人與窮人比鄰而居的社區生活品質反而較高。圖為巴洛阿圖市中心。（谷歌地圖）

灣區還有「貧富比鄰」？ 最混居社區生活品質反而更高

2026-03-03 13:13
奧運選手劉美賢對粉絲們的熱情有些招架不住，懇請粉絲保持距離。（本報檔案照）

「有人追到車邊」 粉絲熱情過度 劉美賢求情：別這樣對我

2026-03-06 01:19
44歲的菲利普斯（Tony Shervaughn Phillips）被控以多項罪名，包括以可能造成嚴重傷害的暴力襲擊警員、威脅警員、攻擊警員以及持有吸毒工具等。（警局提供）

舊金山市長羅偉隨扈在田德隆遇襲 頭部流血受傷

2026-03-06 19:11

超人氣

更多 >
回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框

回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框
公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」
港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休
冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽
耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整

耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整