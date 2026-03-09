郵政署發低趴車紀念郵票 致敬汽車文化

郵票圖案包括五款經典車型。（美國郵政署提供）

美國郵政署（U.S. Postal Service）將推出一套以低趴車（Lowrider）文化為主題的永久郵票（Forever Stamps），並於下周末在舊金山灣景區（Bayview）舉辦車展與社區慶典，向這一源自加州奇卡諾（Chicano）社群的汽車文化致敬。

郵政署表示，活動將於上午11時至下午4時在位於Evans大道1300號的郵政設施舉行。屆時郵局外將設置經典低趴車展示、現場音樂表演、社區攤位及在地美食，預計吸引車迷與居民共同參與。

低趴車文化起源於1940年代的加州拉丁裔社區，其特色是透過降低車身懸吊與加裝液壓系統，使車輛能夠升降、跳動甚至傾斜行駛，形成獨特的街頭藝術風格。過去低趴車曾被部分社會與犯罪或貧困聯想，但近年逐漸被重新認識為美國多元文化的重要象徵之一。

舊金山低趴車委員會（San Francisco Lowrider Council）創辦人赫南德茲（Roberto Hernández）表示，此次郵票發行對社區具有重要意義。

赫南德茲說：「這不只是一張郵票，而是對文化的尊重。多年來，我們的社區為了能在街道上巡遊、表達文化而努力。如今看到郵政署正式肯定這段歷史與工藝，對使命區以及全國拉丁裔社區而言都是一種榮耀。」

這套郵票共五款，由設計師安東尼奧·阿爾卡拉（Antonio Alcala）設計，使用攝影師門多薩（Humberto “Beto” Mendoza）與戈登（Philip Gordon）拍攝的車輛照片，並加入阿爾瓦拉多（Danny Alvarado）的彩繪線條設計。

郵票圖案包括五款經典車型：1946年款Chevrolet Fleetline、1958年、1963年與1964年款Chevrolet Impala，以及1987年款Oldsmobile Cutlass Supreme。

郵政署表示，郵票將以15枚一組的版張形式發售，屬永久郵票，價值將始終等同於一盎司國內平信郵資，目前為78美分。活動當天民眾也可購買郵票並加蓋特別紀念郵戳。

美國郵政署舊金山郵件處理中心經理傑佛瑞·莫林（Jeffrey Moline）表示，低趴車文化展現了車主與汽車工藝師的創意與自豪感。