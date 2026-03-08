馬年揮毫迎新春 灣區政要齊聚一堂

我的頻道

記者江碩涵／聖荷西報導
「馬年全僑迎春揮毫」活動日前於金山灣區僑教中心登場，吸引許多僑胞闔家參與，共迎農曆新年。（主辦單位提供）
由北加州中文學校聯合會主辦、僑務委員會贊助，並由北加州大專校聯會、世界華人工商婦女企管協會北加州分會及聖荷西台灣同鄉會協辦的「馬年全僑迎春揮毫」活動日前於金山灣區僑教中心登場，吸引許多僑胞闔家參與，共迎農曆新年。

駐舊金山台北經文辦事處處長伍志翔、金山灣區僑教中心副主任蔡佳樺、州眾議員李天明（Alex Lee）、庫比蒂諾市長Kitty Moore、佛利蒙市長薩爾萬（Raj Salwan） 、密爾比達市長Carmen Montano 、佛利蒙副市長張亞靜、市議員邵陽、黃潔宜等地方民選官員到場揮毫，寫下「駿馬奔騰登金山 瑞氣盈門滿灣區」等賀詞，象徵新歲啟航，也展現主流社會對華人社區的支持。

活動由FASCA舞獅與大鼓隊揭開序幕，大廳四周展示百餘幅僑校學生製作的春聯，融合書法與創意設計，展現華語教育成果與文化傳承精神。

北加州中文學校聯合會會長傅其俊表示，迎春揮毫不僅是年節傳統，更是文化扎根的重要行動。透過華語教育與節慶活動，讓下一代在海外也能理解並珍惜自身文化，將傳統延續下去。

伍志翔指出，書寫春聯象徵為台美關係寫下新篇章，他期盼台美情誼如萬馬奔騰般向前邁進。蔡佳樺則強調，僑教是僑社永續發展的基石，唯有深耕教育，文化才能生生不息。

現場設置八大文化體驗攤位，包括中國結、紅包燈籠、紙燈籠、剪紙鑰匙圈與燙金紅包DIY等活動，吸引親子踴躍參與；書法名家現場揮毫贈送春聯，排隊人潮絡繹不絕。此外，世界華人工商婦女企管協會北加州分會打造「年貨大街」，營造濃厚年節氛圍。

活動融合書藝、手作與社區聯誼，不僅增添灣區年味，也凝聚僑界情誼，為馬年揭開希望的新頁。

羅偉田德隆遇襲 隨扈頭部濺血

調查：加州人日常支出 最怕意外醫療帳單 64%憂付不起

