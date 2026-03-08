生產商→經銷商→超市員工 美最大酒商連環賄賂醜聞令人震驚

美國最大酒類經銷商Southern Glazer's五名高層主管與納巴谷酒莊涉及的賄賂醜聞，令人震驚。（美聯社）

根據4日公布的一份聯邦起訴書，為了控制加州數千家超市貨架上銷售的葡萄酒種類，美國最大酒類經銷商Southern Glazer's高層策畫了一項長達數年的賄賂計畫。

舊金山紀事報報導，屋崙一聯邦大陪審團本周起訴了Southern Glazer's五名高層主管與一家納巴谷葡萄酒供應商，指控他們為確保其產品在Albertsons集團旗下超市獲得有利的銷售位置，進行了一項長達八年的賄賂計畫，更偽造紀錄以逃避當局的調查。

據稱，賄賂是以包括豪華旅遊等多種形式提供。例如，Albertsons超市一名葡萄酒採購員及其配偶前往夏威夷茂宜島 的旅遊資金，是來自一張價值3萬美元的「研討會」發票。

起訴書中並未指明經銷商名稱，但辦公室地點資料顯示是Southern Glazer's。涉嫌參與這些賄賂案的連鎖超市也未被指明，但可以確定是Albertsons及其子公司Vons。

這些訴訟是美國國稅局（IRS ）和聯邦菸酒稅收與貿易局（Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau）的聯合調查中最引人注目的案件。這項調查最初於去年曝光，首先爆出的是，納巴谷葡萄酒生產商Deutsch Family Wine and Spirits兩名高層主管承認賄賂Southern Glazer's員工，以換取優先推銷其產品。

檢方稱，這些犯罪行為違反了禁酒令後建立的「三級」酒類銷售體系。該體系規定，酒類生產商、經銷商和零售商必須獨立營運，以促進競爭。但起訴書指出，犯罪人士違反了這些規定：酒類生產商員工賄賂經銷商員工換取有利銷售優勢，經銷商員工再賄賂超市員工進行產品植入。

Albertsons助理銷售經理布利歐尼斯（Patrick Briones）被指出是該超市首席葡萄酒採購員，去年因涉嫌參與賄賂計畫被起訴，他已向聯邦法院認罪。起訴書稱，經銷商代表向布利歐尼斯提供優惠價格，以換取其購買和促銷該經銷商代理的特定品牌。

檢方表示，這些參與賄賂計畫的員工們會將賄賂事宜與常規事務一併討論，有時甚至會在會後留下來私下討論哪些產品有提供回扣。這些回扣包括禮品卡、奢侈品、消費性電子產品、現金，以及機票、飯店住宿、高級餐飲和高爾夫球旅行等差旅費用，其中許多被偽裝成「行銷」或「研討會」等業務的支出。

紀事報指出，Southern Glazer's屢次被指控存在反競爭行為。聯邦貿易委員會（Federal Trade Commissio）2024年曾起訴Southern Glazer's，指控其非法差別定價；聯邦菸酒稅收與貿易局2022年也曾突擊搜查Southern Glazer's辦公室。