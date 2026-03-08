舊金山房車露宿人數下降20% 帳篷數量持平

過去九個月市內街頭帳篷與臨時結構數量基本持平。（記者王子涵╱攝影）

舊金山 市長辦公室最新發布的一份報告顯示，過去九個月市內街頭帳篷與臨時結構數量基本持平，但居住在車輛中的無家者人數出現明顯下降。

市府公布的季度統計顯示，目前全市共有155個帳篷與臨時結構，包括61頂帳篷與94個臨時搭建物，與去年7月的165個大致相當。不過，相較於2025年3月即市長羅偉 （Daniel Lurie）上任後不久的220個，已下降近30%。

羅偉在社群平台X發布影片表示，帳篷數量已是他上任以來「第三次創下新低」。

報告同時指出，居住在車輛中的無家者數量下降約20%。目前全市共有435輛車被用作居住場所，其中包括259輛取得許可的大型車輛。羅偉表示，這一數字是市府開始統計以來的最低水平。

市府指出，目前已有47個原本居住在房車中的家庭被安置到較長期的住房選項。羅偉還表示，市府透過「回家計畫」（Journey Home）協助無家者與家人重新聯繫，僅今年2月就有44人返回親友身邊，是自2022年以來的單月最高紀錄。

羅偉表示，市府正透過住房、治療及家庭重聚等多種方式改善無家者問題，但仍有大量工作需要完成。

舊金山今年度的無家者「時間點普查」（point-in-time count）結果預計將於4月或5月公布。這項每兩年進行一次的普查，今年採用新的統計方法，改在清晨進行而非夜間。上一次2024年1月的普查顯示，舊金山共有8328名無家者（包括街頭與收容所內人數），較兩年前增加7%。