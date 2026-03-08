我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「甜茶」夏勒梅失言惹怒藝文界 稱芭蕾、歌劇「沒人在乎」

經典賽／史上第1次 中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

華裔媽媽創業打造亞裔版芭比 親贈「楊紫瓊娃娃」巨星驚喜

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
這個專屬娃娃以Jilly Bing原始款為基礎，重新打造髮型與禮服，參考楊紫瓊奧斯卡造型，由麥曉彤與母親手工親自縫製、禮服由香港師傅製作，連耳環都細緻黏貼。（麥曉彤提供）
這個專屬娃娃以Jilly Bing原始款為基礎，重新打造髮型與禮服，參考楊紫瓊奧斯卡造型，由麥曉彤與母親手工親自縫製、禮服由香港師傅製作，連耳環都細緻黏貼。（麥曉彤提供）

「哇，我有屬於自己的洋娃娃了。」奧斯卡影后楊紫瓊（Michelle Yeoh）本月20日站在好萊塢星光大道、屬於自己的星星前，收到了每個女孩都曾夢想的禮物、一個以她奪得奧斯卡最佳女主角時所穿白色長裙為原型、手工打造的專屬洋娃娃。這份心意歷經五個月製作、兩年多的輾轉奔走，終於送到她手中；而站在紅毯圍欄後方的麥曉彤（Elenor Mak）早已激動得紅了眼眶，忍不住朝前方大聲喊著：「我是洋娃娃女士！是我！是我！」

現場直播畫面捕捉到楊紫瓊收到娃娃的瞬間。她笑著說出「我有屬於自己的芭比娃娃了。」...
現場直播畫面捕捉到楊紫瓊收到娃娃的瞬間。她笑著說出「我有屬於自己的芭比娃娃了。」（麥曉彤提供）

麥曉彤是亞裔洋娃娃品牌「Jilly Bing（餅餅潔莉）」的創始人，品牌主打「真實面貌的亞裔娃娃」，從臉型比例、眼睛輪廓到膚色與服裝設計，都希望更貼近亞裔孩子的日常樣貌。在接受本報採訪時，她表示創業念頭源於女兒三歲時的一個細節：孩子會把娃娃帶去洗手、吃飯，像照顧朋友一樣，透過玩具理解世界，但她卻發現市面上幾乎找不到真正像亞裔孩子的娃娃。「我在Amazon找過，也請香港、新加坡、台灣的親友幫忙，但很多所謂亞裔娃娃，眼睛很大、皮膚很白，甚至只是白人娃娃換個標籤。」

黑髮、五官、小巧鼻型…

這樣的失落，也讓她想起自己的童年。出生並成長於紐約的她，父母來自香港。她回憶，小時候只有金髮藍眼的娃娃陪伴自己，當時常覺得「如果我長得像她就好了」。她甚至曾把娃娃的頭髮剪短，只因想讓娃娃更像自己。這段經歷讓她決定，至少要讓自己的女兒，不必再經歷同樣的缺席感。她開始設計屬於亞裔孩子的娃娃：黑髮、亞洲五官、小巧鼻型，穿著球鞋、裙子與衛衣，而不是刻板印象中的異國服飾。

然而，在由大型玩具公司主導的市場中，打造新娃娃並不容易。她指出，真正困難的是「模具（mold）」。許多品牌會沿用既有模具，只在外觀上微調，但她堅持從零開始，投入高成本製作全新臉型，「我要的是亞洲臉孔是設計的起點，而不是後來加上去的元素。」

2020年，她公開原型並分享理念，意外獲得約500筆預購訂單，成為創業初期的重要資金與信心來源。如今娃娃主要透過官網、Amazon以及美國各地少數實體店販售，第一代產品已售罄，但她仍一邊兼職顧問工作，一邊經營品牌。「真的很累，有時想放棄，但看到家長寄來孩子抱著娃娃的照片，我就知道值得。」她說，更讓她意外的是，許多亞裔成年人也購買娃娃，「因為她們從小沒有擁有過像自己的玩具。」

堅韌自信 楊紫瓊感動她

在麥曉彤心中，楊紫瓊一直是重要的精神象徵。她說，母親過去常播放港片錄影帶，楊紫瓊在銀幕上展現的堅韌與自信，是她童年少數能看到「像自己」的女性形象。2023年楊紫瓊在奧斯卡頒獎台上說出「給所有看起來像我的男孩和女孩，永遠要抱有一絲希望：勇敢做大夢，而夢想真的會成真。」時，她在電視前落淚。「那一刻我覺得，她為我們這一代打開了門。」也是從那時起，她萌生製作一個「楊紫瓊娃娃」的念頭。

這個專屬娃娃以Jilly Bing原始款為基礎，重新打造髮型與禮服，參考楊紫瓊奧...
這個專屬娃娃以Jilly Bing原始款為基礎，重新打造髮型與禮服，參考楊紫瓊奧斯卡造型，由麥曉彤與母親手工親自縫製、禮服由香港師傅製作，連耳環都細緻黏貼。（麥曉彤提供）

這個專屬娃娃以Jilly Bing原始款為基礎，重新打造髮型與禮服，參考楊紫瓊奧斯卡造型，由麥曉彤與母親手工親自縫製、禮服由香港師傅製作，連耳環都細緻黏貼。完成後，她卻始終找不到機會送出，兩年間透過各種人脈嘗試都無功而返。直到上周三，得知楊紫瓊將在好萊塢星光大道留名，她與灣區亞裔媒體人好友Dion Lim臨時決定搭機前往洛杉磯，當天往返，只為完成這個心願。

然而，現場戒備森嚴，她們始終被擋在圍欄外。「我們站了兩個多小時，以為真的沒希望了。」就在儀式接近尾聲時，另一位亞裔女性伸出援手、前美國電影藝術與科學學院主席楊燕子（Janet Yang）主動表示願意幫忙，把娃娃帶進VIP區。麥曉彤形容，那一刻像是亞裔社群之間的接力，「她不一定需要幫我，但她願意把手伸下來。」

隨後，現場直播畫面捕捉到楊紫瓊收到娃娃的瞬間。她笑著說出「我有屬於自己的洋娃娃了。」一旁的韓裔演員吳珊卓（Sandra Oh）也驚呼：「那是妳自己的娃娃嗎？太棒了！」楊紫瓊之後在紅毯上仍一路抱著娃娃。站在遠處的麥曉彤激動地大喊「我是洋娃娃女士！」（I’m the doll lady），直到楊紫瓊走近向她道謝，她才真正意識到夢想成真。

不只是玩具 而是認同感

事件在社群媒體曝光後，品牌收到來自亞洲各地的詢問，不少人希望購買同款楊紫瓊娃娃，但她表示目前仍是唯一版本。對她而言，這次經歷的意義遠超過一次追星成功。「看到一個擁有世界舞台的人，還會因為擁有一個屬於自己的娃娃而開心，那代表這件事真的有意義。」

她說，娃娃不只是玩具，而是一種認同感。「如果一個孩子走進玩具店，看見整排娃娃卻沒有一個像自己，那會是什麼感覺？」如今，她希望透過自己的品牌，讓更多亞裔孩子在成長過程中，看見自己的樣子，也相信自己的故事值得被看見。

世報陪您半世紀

亞裔 好萊塢 楊紫瓊

上一則

NBC加州調查：各大超市比價 沃爾瑪最便宜

下一則

劉美賢變屋崙英雄 籲別害怕失敗

延伸閱讀

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
劉美賢復出奪金做自己 父親劉俊：放手為女兒喝采

劉美賢復出奪金做自己 父親劉俊：放手為女兒喝采
觀影說劇／親自向媽媽桑取經 鄭秀文化身夜總會霸總重拾菸癮

觀影說劇／親自向媽媽桑取經 鄭秀文化身夜總會霸總重拾菸癮
改披中國戰袍？劉俊：劉美賢會說門都沒有

改披中國戰袍？劉俊：劉美賢會說門都沒有
喝熱水、吃稀飯、穿拖鞋、打太極…「中國式生活」在美走紅

喝熱水、吃稀飯、穿拖鞋、打太極…「中國式生活」在美走紅

熱門新聞

房屋維修動輒耗資上萬美元，雇工之前應查詢包商執照等資格 。示意圖，與內文詐騙案無關。(Copilot AI生成)

「房屋維修」騙局 東灣多人上當 有人被騙45萬元

2026-03-06 17:23
與過去自動化浪潮首先取代工廠工人不同，AI技術變革將衝擊矽谷經濟的核心專業領域。「矽谷聯合創投」執行長漢考克表示，不同之處在於受影響的族群，他們處在經濟高階。(圖取自Joint Venture Silicon Valley臉書)

AI風暴直襲矽谷 41萬職位受影響 高薪白領成最大震央

2026-03-02 15:35
民眾冒著寒風在加州楚魯克點燃蠟燭悼念在雪崩中喪生的滑雪者。（美聯社）

太浩湖雪崩兩名倖存者 詳述這場悲劇始末

2026-02-28 21:36
灣區阿拉米達縣數百處久稅房產即將拍賣，起拍價低至455美元。示意圖。（取自Pexels）

撿漏？灣區這地塊拍賣256處欠稅房產 最低起拍價455元

2026-03-05 16:46
專家表示，灣區富人與窮人比鄰而居的社區生活品質反而較高。圖為巴洛阿圖市中心。（谷歌地圖）

灣區還有「貧富比鄰」？ 最混居社區生活品質反而更高

2026-03-03 13:13
屋崙一家冰淇淋店向奧運冠軍劉美賢提供終身冰淇淋。(美聯社)

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

2026-02-23 14:21

超人氣

更多 >
劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久
台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可
一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚