華裔媽媽創業打造亞裔版芭比 親贈「楊紫瓊娃娃」巨星驚喜

這個專屬娃娃以Jilly Bing原始款為基礎，重新打造髮型與禮服，參考楊紫瓊奧斯卡造型，由麥曉彤與母親手工親自縫製、禮服由香港師傅製作，連耳環都細緻黏貼。（麥曉彤提供）

「哇，我有屬於自己的洋娃娃了。」奧斯卡影后楊紫瓊 （Michelle Yeoh）本月20日站在好萊塢 星光大道、屬於自己的星星前，收到了每個女孩都曾夢想的禮物、一個以她奪得奧斯卡最佳女主角時所穿白色長裙為原型、手工打造的專屬洋娃娃。這份心意歷經五個月製作、兩年多的輾轉奔走，終於送到她手中；而站在紅毯圍欄後方的麥曉彤（Elenor Mak）早已激動得紅了眼眶，忍不住朝前方大聲喊著：「我是洋娃娃女士！是我！是我！」

現場直播畫面捕捉到楊紫瓊收到娃娃的瞬間。她笑著說出「我有屬於自己的芭比娃娃了。」（麥曉彤提供）

麥曉彤是亞裔 洋娃娃品牌「Jilly Bing（餅餅潔莉）」的創始人，品牌主打「真實面貌的亞裔娃娃」，從臉型比例、眼睛輪廓到膚色與服裝設計，都希望更貼近亞裔孩子的日常樣貌。在接受本報採訪時，她表示創業念頭源於女兒三歲時的一個細節：孩子會把娃娃帶去洗手、吃飯，像照顧朋友一樣，透過玩具理解世界，但她卻發現市面上幾乎找不到真正像亞裔孩子的娃娃。「我在Amazon找過，也請香港、新加坡、台灣的親友幫忙，但很多所謂亞裔娃娃，眼睛很大、皮膚很白，甚至只是白人娃娃換個標籤。」

黑髮、五官、小巧鼻型…

這樣的失落，也讓她想起自己的童年。出生並成長於紐約的她，父母來自香港。她回憶，小時候只有金髮藍眼的娃娃陪伴自己，當時常覺得「如果我長得像她就好了」。她甚至曾把娃娃的頭髮剪短，只因想讓娃娃更像自己。這段經歷讓她決定，至少要讓自己的女兒，不必再經歷同樣的缺席感。她開始設計屬於亞裔孩子的娃娃：黑髮、亞洲五官、小巧鼻型，穿著球鞋、裙子與衛衣，而不是刻板印象中的異國服飾。

然而，在由大型玩具公司主導的市場中，打造新娃娃並不容易。她指出，真正困難的是「模具（mold）」。許多品牌會沿用既有模具，只在外觀上微調，但她堅持從零開始，投入高成本製作全新臉型，「我要的是亞洲臉孔是設計的起點，而不是後來加上去的元素。」

2020年，她公開原型並分享理念，意外獲得約500筆預購訂單，成為創業初期的重要資金與信心來源。如今娃娃主要透過官網、Amazon以及美國各地少數實體店販售，第一代產品已售罄，但她仍一邊兼職顧問工作，一邊經營品牌。「真的很累，有時想放棄，但看到家長寄來孩子抱著娃娃的照片，我就知道值得。」她說，更讓她意外的是，許多亞裔成年人也購買娃娃，「因為她們從小沒有擁有過像自己的玩具。」

堅韌自信 楊紫瓊感動她

在麥曉彤心中，楊紫瓊一直是重要的精神象徵。她說，母親過去常播放港片錄影帶，楊紫瓊在銀幕上展現的堅韌與自信，是她童年少數能看到「像自己」的女性形象。2023年楊紫瓊在奧斯卡頒獎台上說出「給所有看起來像我的男孩和女孩，永遠要抱有一絲希望：勇敢做大夢，而夢想真的會成真。」時，她在電視前落淚。「那一刻我覺得，她為我們這一代打開了門。」也是從那時起，她萌生製作一個「楊紫瓊娃娃」的念頭。

這個專屬娃娃以Jilly Bing原始款為基礎，重新打造髮型與禮服，參考楊紫瓊奧斯卡造型，由麥曉彤與母親手工親自縫製、禮服由香港師傅製作，連耳環都細緻黏貼。（麥曉彤提供）

這個專屬娃娃以Jilly Bing原始款為基礎，重新打造髮型與禮服，參考楊紫瓊奧斯卡造型，由麥曉彤與母親手工親自縫製、禮服由香港師傅製作，連耳環都細緻黏貼。完成後，她卻始終找不到機會送出，兩年間透過各種人脈嘗試都無功而返。直到上周三，得知楊紫瓊將在好萊塢星光大道留名，她與灣區亞裔媒體人好友Dion Lim臨時決定搭機前往洛杉磯，當天往返，只為完成這個心願。

然而，現場戒備森嚴，她們始終被擋在圍欄外。「我們站了兩個多小時，以為真的沒希望了。」就在儀式接近尾聲時，另一位亞裔女性伸出援手、前美國電影藝術與科學學院主席楊燕子（Janet Yang）主動表示願意幫忙，把娃娃帶進VIP區。麥曉彤形容，那一刻像是亞裔社群之間的接力，「她不一定需要幫我，但她願意把手伸下來。」

隨後，現場直播畫面捕捉到楊紫瓊收到娃娃的瞬間。她笑著說出「我有屬於自己的洋娃娃了。」一旁的韓裔演員吳珊卓（Sandra Oh）也驚呼：「那是妳自己的娃娃嗎？太棒了！」楊紫瓊之後在紅毯上仍一路抱著娃娃。站在遠處的麥曉彤激動地大喊「我是洋娃娃女士！」（I’m the doll lady），直到楊紫瓊走近向她道謝，她才真正意識到夢想成真。

不只是玩具 而是認同感

事件在社群媒體曝光後，品牌收到來自亞洲各地的詢問，不少人希望購買同款楊紫瓊娃娃，但她表示目前仍是唯一版本。對她而言，這次經歷的意義遠超過一次追星成功。「看到一個擁有世界舞台的人，還會因為擁有一個屬於自己的娃娃而開心，那代表這件事真的有意義。」

她說，娃娃不只是玩具，而是一種認同感。「如果一個孩子走進玩具店，看見整排娃娃卻沒有一個像自己，那會是什麼感覺？」如今，她希望透過自己的品牌，讓更多亞裔孩子在成長過程中，看見自己的樣子，也相信自己的故事值得被看見。