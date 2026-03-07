北加州台灣工商會年會 400人共襄盛舉 挺公益捐出1萬元

我的頻道

記者江碩涵／巴洛阿圖報導
世界台灣商會聯合總會名譽總會長林貴香。(記者江碩涵／攝影)
世界台灣商會聯合總會名譽總會長林貴香。(記者江碩涵／攝影)

北加州台灣工商會2月28日晚間在巴洛阿圖舉辦第38屆年會暨慈善晚宴，活動吸引會員、僑界領袖及政商界人士400人共襄盛舉，場面盛大熱絡，最後共捐出1萬美元，為史丹福兒童醫院基金會（Lucile Packard Children's Hospital Foundation）募款，為社會公益盡一份心力。

駐舊金山台北經文辦事處處長伍志翔、僑教中心副主任蔡佳樺、加州眾議員Patrick Ahrens、加州參議員柯提斯( Dave Cortese)賢伉儷，以及世界台灣商會聯合總會名譽總會長林貴香、北美洲台商總會名譽總會長江俊霖與陳世修等，共同見證這場結合商務交流與慈善公益的盛會。

活動以歷任會長進場揭開序幕。北加州台灣工商會第38屆會長陳思如表示，第38屆團隊過去十個月參與80項活動，其中15項由理事主辦，並透過影片回顧一年成果，年會象徵工商會深耕公益、促進商機交流，與傳承感恩的重要時刻。

林貴香肯定陳思如及團隊的努力，並指出台灣工商會遍布全球六大洲、77個國家、173個分會，秉持「凝聚臺商、服務僑社、共創商機、共享資源」的精神前行。來自溫哥華、波特蘭、達拉斯、科羅拉多、芝加哥、西雅圖、安大略及紐約等地的兄弟商會代表亦到場，展現強大凝聚力。

駐舊金山台北經文辦事處處長伍志翔。(記者江碩涵／攝影)
駐舊金山台北經文辦事處處長伍志翔。(記者江碩涵／攝影)

北加州台灣工商會2月28日晚間在巴洛阿圖舉辦第38屆年會暨慈善晚宴，活動吸引會員...
北加州台灣工商會2月28日晚間在巴洛阿圖舉辦第38屆年會暨慈善晚宴，活動吸引會員、僑界領袖及政商界人士400人共襄盛舉。(記者江碩涵／攝影)

北加州台灣工商會2月28日晚間在巴洛阿圖舉辦第38屆年會暨慈善晚宴，活動吸引會員...
北加州台灣工商會2月28日晚間在巴洛阿圖舉辦第38屆年會暨慈善晚宴，活動吸引會員、僑界領袖及政商界人士400人共襄盛舉。(北加州台灣工商會提供)

伍志翔表示，此次盛會展現台美連結與彼此扶持的精神，不僅促進商業與創新，也重視青年培育與下一代發展。蔡佳樺則肯定工商會重視傳承、積極投入公益，展現台灣企業家的責任與溫暖，期盼未來攜手合作，從矽谷出發，擴展台灣影響力。

江俊霖指出，北加州是台灣人在美發展的重要據點，面對供應鏈重組與地緣政治挑戰，只要團結，北美力量將成為台灣最堅實後盾，並盼各區商會深化合作，共創共榮。

晚會逐一介紹歷任會長、旗下青商會成員以及第38屆理監事與主委團隊，展現薪火相傳的精神。現場舉行新會員宣誓儀式，並完成捐款儀式，由北美台灣商會聯合總會以及林貴香、江俊霖、陳世修、總會長候選人溫在興共募得一萬美元善款，用於支持史丹福兒童醫院相關項目。

節目安排精采多元，工商會舞團演出「飄洋過海來看你」，「風中之羽」與排舞協會帶來動感舞蹈，現場並合唱「愛拼才會贏」、「感恩的心」及歌唱表演。舞蹈、歌聲與抽獎活動交織登場，現場掌聲與歡呼聲此起彼落，將晚會氣氛推向最巔峰。

北加州台灣工商會2月28日晚間在巴洛阿圖舉辦第38屆年會暨慈善晚宴，活動吸引會員...
北加州台灣工商會2月28日晚間在巴洛阿圖舉辦第38屆年會暨慈善晚宴，活動吸引會員、僑界領袖及政商界人士400人共襄盛舉，場面盛大熱絡，活動以歷任會長進場揭開序幕。(記者江碩涵／攝影)

北加州台灣工商會第38屆會長陳思如。(記者江碩涵／攝影)
北加州台灣工商會第38屆會長陳思如。(記者江碩涵／攝影)

北加州台灣工商會2月28日晚間在巴洛阿圖舉辦第38屆年會暨慈善晚宴，活動吸引會員...
北加州台灣工商會2月28日晚間在巴洛阿圖舉辦第38屆年會暨慈善晚宴，活動吸引會員、僑界領袖及政商界人士400人共襄盛舉。(北加州台灣工商會提供)

僑教中心副主任蔡佳樺。(記者江碩涵／攝影)
僑教中心副主任蔡佳樺。(記者江碩涵／攝影)

