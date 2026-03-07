ACoM邀喜劇人論壇：談為何幽默能跨越政治界線、化解恐懼

ACoM：喜劇人談幽默如何對抗恐懼與政治壓力。(記者李怡／翻攝)

在社會與政治局勢充滿不確定性的當下，幽默是否仍能成為人們面對焦慮與恐懼的重要出口。美國社群媒體（American Community Media）6日舉辦題為 「動盪時刻的笑聲，幽默如何化解恐懼 What Makes Us Laugh in Dark Times—Humor as an Antidote to Fear」 的線上論壇，邀請多位喜劇人與文化評論者對談，探討在政治氛圍緊繃、公共議題爭議不斷的時代，幽默與諷刺如何幫助社區理解現實、消化恐懼，並在人心不安時重新建立連結。

主辦單位表示，當新聞環境充滿衝突與焦慮時，喜劇與諷刺往往成為人們理解世界的一種方式。幽默不僅能讓人暫時從沉重情緒中抽離，也能以簡單直接的方式拆解複雜的政治與社會議題。正因幽默具有挑戰權力與揭示矛盾的力量，歷史上許多喜劇人與諷刺節目也常成為政治壓力或輿論反彈的對象，在部分威權社會中，諷刺甚至是最早遭到限制的表達形式之一。

論壇邀請三位長期活躍於喜劇與文化評論領域的講者參與，包括聖地牙哥州立大學（San Diego State University）藝術駐校藝術家、知名表演團體Culture Clash創團成員Herbert Siguenza；身兼記者、幽默作家與詩人的Emil Amok Guillermo；以及Desi Comedy Fest與Comedy Oakland共同創辦人Samson Koletkar。三人分別從拉美裔、菲律賓裔與南亞裔移民背景出發，分享自己如何透過舞台與幽默回應社會議題。

討論中，與談人首先談到喜劇人在當前政治環境下是否會出現自我審查。Koletkar表示，喜劇創作本身就是不斷試驗與修正的過程，當笑話無法引起共鳴時，創作者會調整甚至放棄段子，但這未必代表「審查」，而是為了讓表達更清楚、更有效。他也指出，喜劇人往往具有某種反叛精神，越是被告知「不能說」，越可能成為新的創作題材。

Siguenza則分享，喜劇並非對所有議題都能輕鬆處理。例如在移民執法、家庭分離等議題上，現實的痛苦有時讓他難以將其轉化為笑料，因為事件本身過於沉重。Guillermo則認為，幽默並不一定是在淡化悲劇，而是幫助社會從絕望中找到一點距離與呼吸的空間，讓人們在面對困境時仍保有希望。

論壇也探討少數族裔喜劇在文化敘事中的角色。與談人指出，當亞裔、拉美裔或南亞裔喜劇人用自己的語言講述移民家庭、語言差異與文化認同時，幽默不僅是娛樂，更是文化記憶與身份經驗的表達。這些故事讓觀眾看見不同族群的生活處境，同時也發現許多看似不同的文化經驗，其實具有相似的人性與情感。

與談人強調，幽默之所以能跨越文化與政治界線，正因它建立在真實的人類經驗之上。當笑話來自生活中的矛盾、尷尬或共同困境時，人們往往能在笑聲中看見自己，也更容易理解他人的處境。

論壇最後指出，在新聞與社會事件頻繁帶來壓力的時代，幽默未必能解決問題，但它能提供一種面對現實的方式。透過笑聲，人們得以短暫放下焦慮，重新整理情緒與視角，也讓社區在動盪中仍保有交流與理解的空間。對許多人而言，這正是幽默在黑暗時刻最重要的力量。