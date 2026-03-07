新海灣大橋燈光秀 LED燈進測試階段

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
海灣大橋（Bay Bridge）的燈光秀The Bay Lights新版即將正常運作，那些LED燈目前正在做「暖身」（burn-in）。

舊金山紀事報報導，目前海灣燈光秀正在暖身期，這意味著海灣大橋西跨的電纜上的4萬8000個盞LED燈，正在一周7天、每天24小時不停地閃爍。「我們必須對LED燈進行壓力測試，」非營利組織Illuminate的創始人兼首席願景官戴維斯（Ben Davis）說。

該組織已向該項目捐贈了1100萬美元。Bay Lights 360計畫旨在將該地區使用最頻繁的基礎設施之一，改造成一個絢麗多彩的舞台，既能吸引駕駛者的目光，又能成為人們在Instagram上自拍的絕佳背景。

戴維斯2月27日表示，自從Illuminate公司大約一周前啟動照明計畫以來，這些燈已經承受住幾次強烈風暴的考驗。這些燈光在本周末下午的陽光下依然閃耀，並在傍晚夜幕降臨海灣時繼續綻放炫麗的光芒。

第二版沿用了2013年首版的作品形式，但初代作品在使用十年之後因腐蝕、暴雨和強風的侵蝕而熄滅。藝術家維亞里奧（Leo Villareal）自始構思了該計畫的兩個版本，並將初代作品的經驗運用到了第二版中。他採用了客製化工程設計，能夠抵禦汽車廢氣和惡劣的海洋環境的侵蝕，他也將燈的數量增加了一倍。

戴維斯說，維亞里奧在舊金山海濱沿線的不同地點露營，編寫新的程式碼來「繪製」燈光秀。細心的路人或許會看到他手持筆記型電腦，站在海濱大道上方的陽台上，遠端操控這場燈光秀。

同時，Illuminate 已將垂直的燈串繫在北邊鋼纜的內側（朝道路）和外側（朝水面），打算向東灣居民以及馬連縣和舊金山縣南部社區展示燈光秀。初期，工作人員將僅啟用北側的外部照明燈。第二階段將在安全測試完成後啟用內側照明燈。

舊金山

