「有人追到車邊」 粉絲熱情過度 劉美賢求情：別這樣對我

美國不排除地面入侵 伊朗外長嗆：就等他們來迎接「大災難」

ICE聖縣監所外逮出獄者 民權組織抗議批政府視而不見

聖荷西訊
官員稱，自2025年6月以來，移民和海關執法局（ICE）特工已在聖塔克拉拉縣監獄外拘留了至少46人。(Google Maps)
官員稱，自2025年6月以來，移民和海關執法局（ICE）特工已在聖塔克拉拉縣監獄外拘留了至少46人，他們利用公開的釋放名單進行逮捕。聖縣通常禁止與聯邦移民執法部門合作。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，約80名抗議者4日聚集在密爾比達的Elmwood懲教所外，指責縣政府官員允許這種做法繼續下去，儘管庇護政策旨在保護移民社區。

一名女子講述了她在等待家人獲釋時親眼目睹的整個過程。這名女子說，她一直在監獄外等候，這時兩輛白色廂型車停了下來。起初她並沒有在意。然後，她眼睜睜地看著她的親屬走出監獄，被ICE特工拘留。

「剛才目睹的一切讓我震驚不已，情緒非常激動，」這位女子說， 「一位縣警問我為什麼哭。我問縣警發生了什麼事，但他們說他們也不知道。」

這場集會由南灣民權組織矽谷移民聯盟（Silicon Valley De-Bug）組織。

「她來這裡是想接她的親人，」移民聯盟組織者韋伯（Jamilah Rosales-Webb）說，「她被騙了，以為聖塔克拉拉縣已經同意不與ICE合作。但他們撒謊了，就像他們一貫的做法一樣，她不得不眼睜睜地看著她的親人再次在我們的土地上被捕。」

聖塔克拉拉縣已採取庇護政策，禁止當地執法部門協助聯邦移民執法，並在去年12月在縣屬土地上設立了「無ICE」區域。然而，ICE特工透過查閱公開的囚犯釋放名單，並在監獄外守候，從而找到了即將出獄的人。

2019年，聖塔克拉拉縣重申了不向ICE通報受刑人釋放時間的政策。此前，工作人員表示，他們無法獨立核實移民身分，並列舉了過去美國公民被捕的案例。

「他們現在的做法就是視而不見，」De-Bug組織成員埃斯帕尼亞（Xavier Espana）說。

「這再次表明，刑事司法系統是如何導致驅逐出境的，」另一位De-Bug成員查韋斯（Alicia Chavez）說。

抗議者舉起了46張海報，每張海報代表一位自2025年6月以來被ICE拘留在埃爾姆伍德監獄外的人，海報上寫著「失蹤」和「被ICE綁架」。

聖塔克拉拉縣警長辦公室表示，他們不與ICE協調，也無法控制囚犯離開其監管後的情況。

縣警長辦公室高級資訊官賈羅斯（Brooks Jarosz)表示，任何人都可以進入24小時開放的監獄大廳，即將獲釋的囚犯名單會張貼出來供公眾查閱。

「我們發現，ICE會來查看名單，有時會等上幾個小時，直到名單上的人被釋放，」賈羅斯說。

他表示，一旦有人離開監管，「他們就成為自由的公眾成員，因此我們無法控制他們之後的行動。」

賈羅斯補充說，縣警不能妨礙其他執法機構履行職責，「那將違反加州和美國的憲法。」

但一些社區領袖對這種解釋提出異議。

