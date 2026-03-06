深化長者醫療服務 阿拉米達健康聯盟徵粵語雙語人才 起薪8萬

我的頻道

記者江碩涵／阿拉米達縣報導
深化長者醫療服務，阿拉米達健康聯盟徵粵語雙語人才，起薪8萬美元，有志者歡迎申請。（翻攝自阿拉米達健康聯盟官網）
深化長者醫療服務，阿拉米達健康聯盟徵粵語雙語人才，起薪8萬美元，有志者歡迎申請。（翻攝自阿拉米達健康聯盟官網）

為持續深化灣區長者醫療服務與社區連結，阿拉米達健康聯盟（Alameda Alliance for Health）正式對外招募聯邦醫療保險（Medicare）外勤銷售專員（Field Sales Agent），需通粵語、英語，年薪8.3萬至12.4萬美元，歡迎有興趣的加州居民申請。

這項工作採混合模式，並要求可通勤至阿拉米達縣（Alameda County）附近地區，年薪範圍8萬3241至12萬4862美元，薪資結構為60%固定薪資、40%績效獎金，適合具備醫療保險銷售經驗、並希望在社區健康服務領域發展的專業人士。

阿拉米達健康聯盟長期致力於為社區居民提供優質、可負擔的醫療服務，特別是對於同時符合聯邦醫療保險（Medicare，俗稱紅藍卡）與加州醫療補助（Medi-Cal，俗稱白卡）資格的長者族群。這次招募的外勤銷售專員，將負責推廣「雙重特殊需求計畫」（Medicare Advantage D-SNP），透過面對面服務、社區活動、合作醫療機構與社區組織等方式，協助符合資格的居民了解並加入適合的醫療保險方案。

職務內容方面，Medicare外勤銷售專員需依公司訂定的每月、每季及年度目標，完成新會員招募與既有會員留存任務。工作核心包括：透過自有開發名單、合作夥伴提供的潛在客戶，以及公司市場活動所產生的名單，積極推動會員轉換與新申請。此職位同時需與公司內部團隊密切合作，制定並執行市場拓展與會員維繫策略，確保服務品質與成長目標並行。

此外，該職位也將積極參與地方社區活動，包括健康講座、社區節慶、醫療機構合作活動等，透過與醫療提供者（providers）、社區組織（community organizations）及其他意見領袖建立良好合作關係，提升民眾對阿拉米達健康聯盟的認識。銷售專員也需在各類活動中協助潛在會員了解醫療保險制度、服務特色，以及該機構致力於改善社區健康的使命。

日常工作中，銷售專員必須確保所有業務活動符合美國聯邦醫療保險與醫療補助服務中心（CMS）、加州醫療保險管理局（DMHC）以及加州醫療保健服務部（DHCS）的相關規範，並依照公司既定的銷售與活動追蹤系統，定期回報業務進度與市場觀察。該職位同時需管理會員申請流程、協助處理會員問題，並與公司相關部門合作改善會員服務體驗。

應徵者需具備高中以上或同等學歷，若具備大學學位更佳。申請者須持有加州健康與意外保險（Life, Health & Accident）執照，並完成 AHIP 2025/2026 Medicare認證。此外至少需具備二至四年Medicare Advantage或Medicare Advantage D-SNP相關工作經驗，或至少兩年Medicare銷售或長者服務相關經驗。

語言能力方面，本職位要求，需具備流利「粵語」與「英語」雙語能力，並須通過公司安排的語言能力測驗（需達90%以上）。該職位也要求優秀的人際溝通能力、良好的組織與時間管理能力，以及能在多任務與期限壓力下保持高效率工作的能力。由於工作涉及社區拜訪與活動參與，應徵者需擁有自用車輛、有效駕照及保險，並願意配合偶爾的彈性或非標準工作時段。

阿拉米達健康聯盟表示，灣區華裔人口眾多，具備粵語能力的專業人才能更有效協助長者了解醫療保險制度，並取得適切的醫療服務。此次招募雙語人才，正是為了進一步提升文化與語言適配的服務品質，確保社區居民能在熟悉語言的環境下獲得清楚、透明且可信賴的醫療保險資訊。

阿拉米達健康聯盟強調，公司致力於打造多元與包容的職場文化，所有聘用決策皆以能力與專業為依據，不因種族、性別、宗教、年齡、性傾向、國籍、身心障礙或其他受法律保護的身分而有所差別。

對於有志於在醫療保險與社區健康領域發展的專業人士而言，此職位不僅提供具有競爭力的薪酬與獎金制度，也提供直接服務社區、改善長者健康福祉的職涯機會。有興趣的求職者可進一步查詢職缺資訊並提交申請，請上網站：https://alamedaalliance.org/，了解更多細節。

醫療保險 紅藍卡

