北加客家同鄉會新春聯歡暨會長交接 曾達祥接任會長

北加州客家同鄉會3月1日在庫比蒂諾舉辦新春聯歡暨會長交接典禮，吸引逾200位鄉親、僑界領袖與政商界人士齊聚一堂。現場備有豐盛道地的客家料理，讓僑胞重溫熟悉的家鄉味，歡度快樂時光。

滿任會長呂玉貞致詞表示，感謝理監事及鄉親們的無私付出，犧牲休息時間親手準備麻糬、客家雞酒、湯圓、焢肉、筍乾、油飯與炒米粉等佳餚，她即將卸下兩任會長職務，任內曾辦新春聯歡、母親節卡拉OK、仲夏烤肉，並組隊參加灣區華運會、雙十國慶升旗與遊行及旅遊聯誼活動，凝聚鄉情，期盼大家持續支持新任會長，讓會務更上一層樓。

駐舊金山台北經文辦事處副處長朱永昌表示，肯定同鄉會長期凝聚鄉情、傳承客家文化，並感謝呂玉貞兩年來的辛勞與付出，祝福新團隊在既有基礎上持續發揚客家人勤儉刻苦、堅毅不拔的精神。僑教中心副主任蔡佳樺表示，北加州客家同鄉會展現團結互助精神，祝賀新團隊順利接棒，她分享成長於屏東的經驗，指出客家文化展現台灣多元族群融合之美。

會中舉行會長交接儀式，朱永昌頒發感謝狀給呂玉貞，並致賀狀予新任會長曾達祥。曾達祥感謝大家推選他擔任新一屆會長。

百歲人瑞黃茂雄（左三）與96歲妹妹彭黃淑文（右二）偕家人出席。（北加州客家同鄉會提供）

當天料理皆由僑胞親手烹製，香氣四溢，不少鄉親表示，熟悉的味道不僅滿足味蕾，更喚起對家鄉的思念。年會特別為90歲以上長者發放大紅包，85歲以上長者免費用餐，傳遞敬老孝親精神。值得一提的是，百歲人瑞黃茂雄與96歲妹妹彭黃淑文偕家人出席，黃茂雄並捐出100美元作為摸彩獎品，場面溫馨感人。

活動內容豐富多元，包括舞獅開場、合唱「客家本色」、客家歌謠演唱、短劇演出、帶動跳及傳統舞蹈表演，現場笑聲與掌聲此起彼落；壓軸的摸彩活動更將氣氛推向最高潮。