屋崙不同地點腐爛殘肢 警方證實屬於同一人

編譯組／綜合報導
屋崙警局表示，上月在屋崙不同地點發現的腐爛人體殘肢，屬於同一人。當局正在將此案視為凶殺案進行調查。(本報檔案照片)
屋崙警局表示，上月在屋崙不同地點發現的腐爛人體殘肢，屬於同一人。當局正在將此案視為凶殺案進行調查。(本報檔案照片)

根據警方，2月16日在屋崙37大道查維茲公園(Cesar Chavez Park)附近靠近一條小溪旁，有人發現一個裝有殘肢的箱子，箱子周圍散落情人節心形裝飾品。

聖荷西信使報報導，殘肢是被某種切割工具從屍體上割下來的。這是屋崙兩周內發現的第二起類似案件，警方隨即展開謀殺案調查，但至今仍未確定受害者身分。這起案件令人不解，而發現這具殘肢的男子的說法、更令案情膠著：當局在法庭文件指出，該男子稱自己當時在東屋崙吸食冰毒後尋找財物，卻被這個箱子吸引，可能是被箱子裡的人類魂魄所吸引。

警方對此說法持懷疑態度，並表示仍在調查中。他們也在努力應對可能有更多殘肢尚未被發現的現實可能性。

2月1日，在東屋崙9700 San Leandro街區附近的鐵軌旁，首次發現人類遺骸。兩周後，在距離首次發現地點約3.5哩的查維茲公園附近，發現第二具遺骸。當局表示，兩處遺骸均已腐爛，且在被發現前可能被多次移動。

2月16日的發現特別奇怪。發現者告訴警方，幾天前他在挖寶時偶然發現這個手提箱。警方在小溪附近發現了一個挖出的洞，但他們質疑，為什麼在最初發現遺骸後幾天都沒有人報告。當局表示，該名男子被拘留並接受訊問，但最終被釋放。

調查人員尚未公布更多資訊，也未透露是否已確定受害者的性別或大約年齡。警方認為，這兩具遺骸可能來自同一人，但尚未確定受害者死因。

任何知情人士可致電凶殺案調查組，電話號碼為510-238-3821或510-238-7950。任何有可能助於調查的影片或其他圖像者，可將其發送至[email protected]

「舊金山紀事報」報導，警方4日表示，上月在屋崙不同地點發現的腐爛人體殘肢，屬於同一人。當局正在將此案視為凶殺案進行調查，但未透露死者死因。

根據警方，第一具殘肢於2月1日約上午10時在Elmhurst公園社區San Leandro街靠近98大道附近被發現。兩周後，警方接獲報案，在東16街附近的37大道上發現遺骸，該地點距離第一具殘肢發現地點約3.5哩。目前尚未公布更多調查細節。

