我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍封存80年絕招重出江湖 首用魚雷炸飛伊朗軍艦畫面曝光

經典賽／澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

台灣教育部來美搶科研人才 首站選擇舊金山

記者江碩涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中華民國教育部發起「高教人才永續發展暨美國攬才」巡迴活動，由次長朱俊彰率團在舊金山正式啟動攬才活動。（主辦單位提供）
中華民國教育部發起「高教人才永續發展暨美國攬才」巡迴活動，由次長朱俊彰率團在舊金山正式啟動攬才活動。（主辦單位提供）

為厚植台灣科研實力並確保高教競爭力，中華民國教育部發起「高教人才永續發展暨美國攬才」巡迴活動，由教育部常務次長朱俊彰率領國內12所頂尖國立大學校長或副校長、政府代表，首站在美西時間2月28日於舊金山啟動攬才活動。現場湧入近百位頂尖學人與博士生，交流氣氛熱絡。

這次巡迴代表團陣容龐大，層級為近年之最。攬才活動由朱俊彰與駐舊金山台北經文辦事處處長伍志翔共同揭開序幕。

朱俊彰表示，台灣高教已準備好了，台灣提供具競爭力配套方案，歡迎各界優秀人才回台服務，共同打造永續的科研生態系。

隨團成員包括教育部高教司長廖高賢、國發會人力發展處長謝佳宜、國科會科長曾黛如，以及台大、成大、清大、陽明交大、政大、臺師大、臺科大、北科大、中山、中興、中央及中正等12所台灣國立大學的校長或副校長。

12所校長輪番上陣，親自簡報各校的研究特色、軟硬體資源及國際合作願景。隨後的「圓桌諮詢與初步面試」成為重頭戲，讓具潛力的博士生、教研、業界人才及博士後研究員，與國內高教領導者面對面，進行深度交流，媒合職缺。

根據高等教育國際合作基金會統計，首站舊金山場共吸引121位學人報名，其中23位報名線上參與、98位親赴駐舊金山辦事處與會。與會學人多關注台灣目前的教研環境、國發會的攬才配套措施以及國科會的研究補助資源等面向。

世報陪您半世紀

上一則

陳詩敏遞表選國會議員 倡全民醫保、教育與移民議題

下一則

Fortinet競購桑尼維爾多處房產 將建南灣新科技園區

延伸閱讀

提升競爭力… 台灣高教華府攬才 參與踴躍

提升競爭力… 台灣高教華府攬才 參與踴躍
深化交流 Egan JHS與台林口國中續簽姊妹校

深化交流 Egan JHS與台林口國中續簽姊妹校
金山灣區國慶委員會主委 吳文一接任

金山灣區國慶委員會主委 吳文一接任
經文處新春團拜 僑界齊聚賀歲氣氛溫馨

經文處新春團拜 僑界齊聚賀歲氣氛溫馨
台灣科技產業數千職缺 德州徵才湧千人

台灣科技產業數千職缺 德州徵才湧千人

熱門新聞

屋崙一家冰淇淋店向奧運冠軍劉美賢提供終身冰淇淋。(美聯社)

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

2026-02-23 14:21
與過去自動化浪潮首先取代工廠工人不同，AI技術變革將衝擊矽谷經濟的核心專業領域。「矽谷聯合創投」執行長漢考克表示，不同之處在於受影響的族群，他們處在經濟高階。(圖取自Joint Venture Silicon Valley臉書)

AI風暴直襲矽谷 41萬職位受影響 高薪白領成最大震央

2026-03-02 15:35
奧運金牌得主劉美賢歸國後現身阿拉米達市用餐。（新華社）

劉美賢現身阿拉米達餐廳 粉絲直擊 她笑稱以後要戴假髮出門

2026-02-26 15:26
華裔青年Colin Kang住在佛利蒙，剛從聖荷西州大提前畢業，前程似錦，雪季在北極星雪場擔任滑雪教練，是為了負擔家計，不幸遇到意外過世。(取自Gofundme網站)

滑雪意外奪佛利蒙華青命 社區動員募款 2天募近13萬元

2026-02-25 01:20
民眾冒著寒風在加州楚魯克點燃蠟燭悼念在雪崩中喪生的滑雪者。（美聯社）

太浩湖雪崩兩名倖存者 詳述這場悲劇始末

2026-02-28 21:36
本屆冬奧女子個人花式滑冰金牌得主劉美賢凱旋返回灣區，在舊金山國際機場受到民眾熱情歡迎。(美聯社)

奧運冰后劉美賢返灣區 舊金山機場受到英雄式歡迎

2026-02-25 01:19

超人氣

更多 >
加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣
這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請

這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請
網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用
繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家

繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家
美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成

美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成