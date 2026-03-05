我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍封存80年絕招重出江湖 首用魚雷炸飛伊朗軍艦畫面曝光

經典賽／澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

金山華埠免費Wi-Fi首階段建成 都板街、平園可負擔房連網

記者李怡／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山華埠公共免費Wi-Fi建設第一階段完成，為社區帶來免費高速網路服務。（記者李怡／攝影）
舊金山華埠公共免費Wi-Fi建設第一階段完成，為社區帶來免費高速網路服務。（記者李怡／攝影）

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）3日宣布，華埠公共免費Wi-Fi建設第一階段正式完成，為社區帶來免費高速網路服務。此次工程已在都板街（Grant Avenue）從Bush Street至Broadway沿線提供免費Wi-Fi，同時為平園（Ping Yuen）可負擔住房的234戶家庭接入免費高速網路，進一步提升華埠居民、商家與遊客的網路連接環境。

華埠長期存在數位落差，包括光纖網路不足、家庭收入限制以及長者對網路使用不熟悉等問題。免費公共Wi-Fi的推動，有助於縮小這些差距，讓更多居民能在數位時代中受益。

市府表示，華埠Wi-Fi項目是舊金山「#SFWiFi」計畫的一部分，目標是擴大城市公共免費網路覆蓋。華埠是舊金山人口最密集的社區之一，免費網路將幫助居民更便利地獲取資訊，也為當地商家與遊客提供更多數位服務支持。這項計畫完成之際，正值華人社區慶祝農曆新年期間，市府希望藉此展現對華人社區的支持。

羅偉表示，在一座以科技與創新領先全球的城市，網路資源必須讓所有人都能獲得。他指出，華埠免費Wi-Fi的建成，不僅能為居民提供可靠網路，也能幫助小型商家、長者及訪客更方便地連接數位服務。

此次第一階段Wi-Fi覆蓋範圍包括：都板街、聖瑪麗廣場（St. Mary′s Square）、花園角廣場（Portsmouth Square）、黃顯戶遊樂場（Willie Woo Woo Wong Playground），以及Jackson Street至Stockton Street、Pacific Avenue與Powell Street路段等公共空間。

除了公共區域的Wi-Fi建設外，市府科技局也同步完成「公共住房光纖計畫」（Fiber to Public Housing），為平園中區、西區與東區住宅樓的234戶家庭提供免費高速網路服務，幫助低收入家庭與長者縮小數位落差。

華埠Wi-Fi項目將分兩個階段推動。第二階段預計於2026年底完成，屆時將把Wi-Fi覆蓋範圍延伸至華埠更多巷道與公共空間。

舊金山華埠公共免費Wi-Fi建設第一階段完成，為社區帶來免費高速網路服務。（記者...
舊金山華埠公共免費Wi-Fi建設第一階段完成，為社區帶來免費高速網路服務。（記者李怡／攝影）

世報陪您半世紀

上一則

屋崙不同地點腐爛殘肢 警方證實屬於同一人

下一則

辦青年酗酒派對…灣區「派對媽」性侵等48罪成立 恐關30年

延伸閱讀

7億新球場恐催高房價 芝華埠憂走向仕紳化

7億新球場恐催高房價 芝華埠憂走向仕紳化
舊金山救Muni徵地稅 公投案連署簽名 羅偉籲市民支持

舊金山救Muni徵地稅 公投案連署簽名 羅偉籲市民支持
涉125棟老樓…舊金山公寓強制消防令爭議大 延5年上路

涉125棟老樓…舊金山公寓強制消防令爭議大 延5年上路
紐約市議員馬泰提案 華埠設永久性雙語街牌

紐約市議員馬泰提案 華埠設永久性雙語街牌
華埠都板街翻新 工務局傾聽民意

華埠都板街翻新 工務局傾聽民意

熱門新聞

屋崙一家冰淇淋店向奧運冠軍劉美賢提供終身冰淇淋。(美聯社)

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

2026-02-23 14:21
與過去自動化浪潮首先取代工廠工人不同，AI技術變革將衝擊矽谷經濟的核心專業領域。「矽谷聯合創投」執行長漢考克表示，不同之處在於受影響的族群，他們處在經濟高階。(圖取自Joint Venture Silicon Valley臉書)

AI風暴直襲矽谷 41萬職位受影響 高薪白領成最大震央

2026-03-02 15:35
奧運金牌得主劉美賢歸國後現身阿拉米達市用餐。（新華社）

劉美賢現身阿拉米達餐廳 粉絲直擊 她笑稱以後要戴假髮出門

2026-02-26 15:26
華裔青年Colin Kang住在佛利蒙，剛從聖荷西州大提前畢業，前程似錦，雪季在北極星雪場擔任滑雪教練，是為了負擔家計，不幸遇到意外過世。(取自Gofundme網站)

滑雪意外奪佛利蒙華青命 社區動員募款 2天募近13萬元

2026-02-25 01:20
民眾冒著寒風在加州楚魯克點燃蠟燭悼念在雪崩中喪生的滑雪者。（美聯社）

太浩湖雪崩兩名倖存者 詳述這場悲劇始末

2026-02-28 21:36
本屆冬奧女子個人花式滑冰金牌得主劉美賢凱旋返回灣區，在舊金山國際機場受到民眾熱情歡迎。(美聯社)

奧運冰后劉美賢返灣區 舊金山機場受到英雄式歡迎

2026-02-25 01:19

超人氣

更多 >
加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣
這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請

這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請
網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用
繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家

繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家
美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成

美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成