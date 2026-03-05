金山華埠免費Wi-Fi首階段建成 都板街、平園可負擔房連網

舊金山華埠公共免費Wi-Fi建設第一階段完成，為社區帶來免費高速網路服務。（記者李怡／攝影）

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）3日宣布，華埠公共免費Wi-Fi建設第一階段正式完成，為社區帶來免費高速網路服務。此次工程已在都板街（Grant Avenue）從Bush Street至Broadway沿線提供免費Wi-Fi，同時為平園（Ping Yuen）可負擔住房的234戶家庭接入免費高速網路，進一步提升華埠居民、商家與遊客的網路連接環境。

華埠長期存在數位落差，包括光纖網路不足、家庭收入限制以及長者對網路使用不熟悉等問題。免費公共Wi-Fi的推動，有助於縮小這些差距，讓更多居民能在數位時代中受益。

市府表示，華埠Wi-Fi項目是舊金山「#SFWiFi」計畫的一部分，目標是擴大城市公共免費網路覆蓋。華埠是舊金山人口最密集的社區之一，免費網路將幫助居民更便利地獲取資訊，也為當地商家與遊客提供更多數位服務支持。這項計畫完成之際，正值華人社區慶祝農曆新年期間，市府希望藉此展現對華人社區的支持。

羅偉表示，在一座以科技與創新領先全球的城市，網路資源必須讓所有人都能獲得。他指出，華埠免費Wi-Fi的建成，不僅能為居民提供可靠網路，也能幫助小型商家、長者及訪客更方便地連接數位服務。

此次第一階段Wi-Fi覆蓋範圍包括：都板街、聖瑪麗廣場（St. Mary′s Square）、花園角廣場（Portsmouth Square）、黃顯戶遊樂場（Willie Woo Woo Wong Playground），以及Jackson Street至Stockton Street、Pacific Avenue與Powell Street路段等公共空間。

除了公共區域的Wi-Fi建設外，市府科技局也同步完成「公共住房光纖計畫」（Fiber to Public Housing），為平園中區、西區與東區住宅樓的234戶家庭提供免費高速網路服務，幫助低收入家庭與長者縮小數位落差。

華埠Wi-Fi項目將分兩個階段推動。第二階段預計於2026年底完成，屆時將把Wi-Fi覆蓋範圍延伸至華埠更多巷道與公共空間。