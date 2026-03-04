Fry's電子連鎖超市大家長 愛麗絲弗萊94歲逝世

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
這位美麗溫婉的愛麗絲弗萊女士，就是弗萊電子產品店起家的靈感。 (弗萊家族提供)
這位美麗溫婉的愛麗絲弗萊女士，就是弗萊電子產品店起家的靈感。 (弗萊家族提供)

灣區零售業傳奇人物、Fry's Electronics電子產品連鎖超市家族大家長逝世，享年94歲。

SFGATE報導，家族人士宣告，弗萊（Alice Jean Fry）於2月24日在亞利桑那州天堂谷（Paradise Valley）的家中去世。

愛麗絲弗萊於大蕭條時期出生在德州的長景市（Longview），1951年與查爾斯弗萊（Charles Fry）結婚。這對年輕夫婦搬到了堪薩斯州，愛麗絲在塞斯納飛機公司（Cessna）工作。她的訃聞中寫道，她的那份收入為這對夫婦搬到加州奠定了經濟基礎，並與查爾斯的兄弟唐納德（Donald）一起創辦了他們的第一家雜貨店。第一家Fry′s Food Store食品店於1955年在列治文開業，很快就發展到40多家分店。

家人稱愛麗絲弗萊是「遠見卓識背後的穩定力量」，即使在20世紀70年代連鎖店被迪倫斯（Dillons）收購後，她仍然為其管理層提供建議。這家雜貨店率先推出了「在弗萊超市，您總能找到最划算的商品」（Your best buys are always at Fry′s）的口號，這句廣告語在接下來的幾十年裡風靡全美。

愛麗絲和丈夫育有三個兒子：約翰（John）、蘭迪（Randy）和戴夫（Dave），他們在位於灣區馬丁內斯（Martinez）的家族農場長大。1985年，受父母事業的啟發，他們在南灣開設了第一家Fry's Electronics電子產品店。這家大型連鎖店以其精心設計的門市主題而聞名，並在矽谷科技繁榮時期迅速擴張至全美各地，是科技族至為鍾愛的購物地點，出售的產品有些是很難在其他地方找到的。

儘管Fry's Electronics在舊金山灣區被收購，但在亞利桑那州的仍然營業，愛麗絲和丈夫搬到那裡安享晚年。弗萊先生於2020年去世，享年92歲。「他們的愛情故事堪稱一段佳話–68年中，他們共同建立生活，養育子女，並留下了感動無數人的寶貴遺產，」她的訃告中寫道。

灣區

