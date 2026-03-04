我的頻道

紐約生存手冊／若遇核子攻擊 須採取三個步驟保護自己

繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家

富裕城丹維爾打擊犯罪出招 志工巡邏補警力

編譯組／綜合報導
舊金山灣區富裕城市丹維爾出奇制勝，以使用志願者策略遏制機會犯罪。示意圖。(取自Pexels)
舊金山灣區富裕城市丹維爾出奇制勝，以使用志願者策略遏制機會犯罪。示意圖。(取自Pexels)

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，丹維爾市（Danville）的大多數居民從未對公共安全有過憂慮。這個擁有約4萬3000人口的富裕東灣郊區，20年來僅發生8起凶殺案，最近一起發生在2023年。

2024年丹維爾每萬居民僅發生6起暴力犯罪，遠低於加州全州每萬居民48起的平均水平。根據最新公開數據，2024年該市共發生18起車輛盜竊案，其中6起是車主將車門未鎖、鑰匙留在車內，停放在車道或其他公共場所所致。同年，該市還記錄了201起盜竊案、30起入室盜竊案和18起汽車盜竊案。

為糾正居民過度信任的習慣（如未鎖車門或門窗），警方與志願者會在擋風玻璃或門階處張貼警示條，以「若我是竊賊...」開頭，具體指出居民的疏忽行為。

30年來，受預算限制，該警局警力始終維持在30人規模。面對警力停滯的困境，警長羅斯伯格（Thomas Rossberg）採取了獨特方案：40名平民志願者駕駛巡邏車，專門排查未上鎖車輛、車內遺留行李以及車庫門敞開卻無車輛停放的情況。

該市並未增聘警員，而是部分依靠與黑鷹(Blackhawk)、阿拉莫（Alamo）等鄰近城市的警務部門開展合作。該市還採用包括車牌識別等技術手段打擊犯罪，類似於全美各地警局在警力危機中轉向無人機等工具維護安全的做法。

官員們認為志願預防犯罪頗具成效，強調保障城市安全需要讓居民認識到，安全並非無時無刻都有保障。

居民也可在度假或出行前致電警局，請求警員代為巡查空置房屋。志願者們會駕駛警車巡視社區，會將堆積在門墊上的郵件移到信箱（因為門外堆積的郵件是房屋空置的明顯標誌），以及到後院檢查窗戶等。

巡查民宅不僅能保障安全，還能讓警車出現在社區，居民們對此非常歡迎。如果巡邏時午夜經過一棟車庫敞開的黑暗房屋，警員會停下按門鈴而非直接駛過。

儘管盜竊和搶劫是丹維爾最常見的犯罪，羅斯伯格仍把重點放在交通領域：超速、使用手機、闖紅燈和危險駕駛。他指出，一次交通攔截可以避免更嚴重的後果。

對許多居民而言，小鎮的安全正是他們選擇在此生活的核心價值。他們表示丹維爾的社區凝聚力遠勝其他城市，人們彼此間更相互關注。

