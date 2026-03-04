灣區油價每加侖5元 經濟學家卻驚訝「漲幅太小」

不論油價多貴，車主也只能咬緊牙關掏腰包。 (歐新社)

美以空襲伊朗後，灣區汽油價 格逼近每加侖5美元，但為何經濟學家並不恐慌？

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，每加侖5美元的價格，高得足以讓許多車主在加油時咬牙切齒。「油價確實漲了不少，」卡森（James Carson）3日早晨開進加油站時，一邊吹著口哨一邊說道。卡森瞇著眼睛看了看價錢，然後才把油槍插進加油口。無鉛汽油的起價是每加侖4.5美元，柴油則高達5美元。加滿一輛普通轎車的油箱，花費可能相當於一頓牛排大餐，難怪車主心疼。

但經濟學家卻沒有感受到同樣程度的震驚。如果有什麼讓他們感到驚訝的話，那就是油價的漲幅如此之小。「自開戰以來，最有趣的事情就是石油市場的反應如此之小，」柏克萊加大商學院能源研究所主任兼教授博倫斯坦（Severin Borenstein）說。3日上午他上車前查看了原油價格，發現已從戰前的每桶約65美元上漲到現在的72美元。他表示，這7美元的漲幅相當於每加侖汽油上漲17到18美分。

博倫斯坦說，小幅上漲表明交易員們樂觀地認為「一切都會很快解決」。但石油業人士則持較悲觀的態度，代表加油站、煉油廠和便利商店營運商的產業組織–加州燃料與便利聯盟（California Fuels & Convenience Alliance）的發言人警告說，加州對進口原油的依賴使其「特別容易受到」地緣政治動盪的影響，包括中東地區的戰事，一旦航運或全球供應鏈中斷，加州油價就會「迅速做出反應」。

該組織一直在遊說政府推出政策，以促進國內化石燃料的生產，但這需要新輸油管道、增加鑽探活動並廢除一些環境法規。博倫斯坦則持與業界相反的觀點，他認為減少對外國石油的依賴將有助於加州煉油廠「賺更多錢」，這或許能提振經濟，但這並不會降低汽油價格。

車主們希望博倫斯坦的論點是對的，期盼油價很快會回落。但不論價格如何，消費者沒有太多選擇，該加的時候就必須加。