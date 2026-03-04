我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列空襲伊朗「鎮壓機器」 盼引爆民眾重返街頭起義

對伊朗開戰不忘掃毒 美軍聯手厄瓜多打擊指定恐怖組織

灣區油價每加侖5元 經濟學家卻驚訝「漲幅太小」

編譯林思牧╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
不論油價多貴，車主也只能咬緊牙關掏腰包。 (歐新社)
不論油價多貴，車主也只能咬緊牙關掏腰包。 (歐新社)

美以空襲伊朗後，灣區汽油價格逼近每加侖5美元，但為何經濟學家並不恐慌？

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，每加侖5美元的價格，高得足以讓許多車主在加油時咬牙切齒。「油價確實漲了不少，」卡森（James Carson）3日早晨開進加油站時，一邊吹著口哨一邊說道。卡森瞇著眼睛看了看價錢，然後才把油槍插進加油口。無鉛汽油的起價是每加侖4.5美元，柴油則高達5美元。加滿一輛普通轎車的油箱，花費可能相當於一頓牛排大餐，難怪車主心疼。

但經濟學家卻沒有感受到同樣程度的震驚。如果有什麼讓他們感到驚訝的話，那就是油價的漲幅如此之小。「自開戰以來，最有趣的事情就是石油市場的反應如此之小，」柏克萊加大商學院能源研究所主任兼教授博倫斯坦（Severin Borenstein）說。3日上午他上車前查看了原油價格，發現已從戰前的每桶約65美元上漲到現在的72美元。他表示，這7美元的漲幅相當於每加侖汽油上漲17到18美分。

博倫斯坦說，小幅上漲表明交易員們樂觀地認為「一切都會很快解決」。但石油業人士則持較悲觀的態度，代表加油站、煉油廠和便利商店營運商的產業組織–加州燃料與便利聯盟（California Fuels & Convenience Alliance）的發言人警告說，加州對進口原油的依賴使其「特別容易受到」地緣政治動盪的影響，包括中東地區的戰事，一旦航運或全球供應鏈中斷，加州油價就會「迅速做出反應」。

該組織一直在遊說政府推出政策，以促進國內化石燃料的生產，但這需要新輸油管道、增加鑽探活動並廢除一些環境法規。博倫斯坦則持與業界相反的觀點，他認為減少對外國石油的依賴將有助於加州煉油廠「賺更多錢」，這或許能提振經濟，但這並不會降低汽油價格。

車主們希望博倫斯坦的論點是對的，期盼油價很快會回落。但不論價格如何，消費者沒有太多選擇，該加的時候就必須加。

世報陪您半世紀

油價

上一則

Netflix放棄華納兄弟 共同執行長薩蘭朵斯揭原因

下一則

舊金山預算赤字近9億元 羅偉考慮裁員500人

延伸閱讀

美伊戰爭使油價暴漲 有人卻稱戰爭打得好 原因？

美伊戰爭使油價暴漲 有人卻稱戰爭打得好 原因？
專家警告 戰爭再持續數天 全球能源市場恐大亂 推升通膨

專家警告 戰爭再持續數天 全球能源市場恐大亂 推升通膨
原油價格漲逾6% 加油站價格將提升恐致通膨惡化 股市動蕩

原油價格漲逾6% 加油站價格將提升恐致通膨惡化 股市動蕩
史坦普500收平 無懼中東戰火 AI與能源股助大盤收復跌幅

史坦普500收平 無懼中東戰火 AI與能源股助大盤收復跌幅
川普降息夢碎？若油價飆破100美元 美國通膨率恐竄升到這程度

川普降息夢碎？若油價飆破100美元 美國通膨率恐竄升到這程度

熱門新聞

屋崙一家冰淇淋店向奧運冠軍劉美賢提供終身冰淇淋。(美聯社)

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

2026-02-23 14:21
同樣來自東灣，同樣在20歲獲得奧運金牌，劉美賢(圖)與山口有相似的滑冰歷程。(美聯社)

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

2026-02-24 15:10
奧運金牌得主劉美賢歸國後現身阿拉米達市用餐。（新華社）

劉美賢現身阿拉米達餐廳 粉絲直擊 她笑稱以後要戴假髮出門

2026-02-26 15:26
與過去自動化浪潮首先取代工廠工人不同，AI技術變革將衝擊矽谷經濟的核心專業領域。「矽谷聯合創投」執行長漢考克表示，不同之處在於受影響的族群，他們處在經濟高階。(圖取自Joint Venture Silicon Valley臉書)

AI風暴直襲矽谷 41萬職位受影響 高薪白領成最大震央

2026-03-02 15:35
華裔青年Colin Kang住在佛利蒙，剛從聖荷西州大提前畢業，前程似錦，雪季在北極星雪場擔任滑雪教練，是為了負擔家計，不幸遇到意外過世。(取自Gofundme網站)

滑雪意外奪佛利蒙華青命 社區動員募款 2天募近13萬元

2026-02-25 01:20
民眾冒著寒風在加州楚魯克點燃蠟燭悼念在雪崩中喪生的滑雪者。（美聯社）

太浩湖雪崩兩名倖存者 詳述這場悲劇始末

2026-02-28 21:36

超人氣

更多 >
紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會

紐時：美兩度對北京示威 中可能考慮取消或延後川習會
美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍

美國務卿預告「讓蔣介石出場」 美軍將加大火力、擴大行動範圍
正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀
伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈
沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘