金州女武神總教練中瀨 驚喜客串勇士隊球評

金州女武神總教練中瀨娜塔莉。（路透）

平日總是在場邊情緒高昂、來回踱步指揮比賽的金州女武神（Golden State Valkyries）總教練中瀨娜塔莉（Natalie Nakase），2日晚上換上另一個角色。她走進轉播室，戴上耳機與監視器，為金州勇士對洛杉磯快艇之戰擔任球評，將場邊的激情轉化為麥克風前的分析。

45歲的中瀨以充滿活力的風格著稱，向來在替補席旁拍手吶喊、指揮球員。但在這場比賽中，她與女子籃球名宿米勒（Cheryl Miller）共同主持轉播，從戰術角度解讀比賽。米勒在開播前便笑稱，中瀨是「天生的轉播人才」，甚至開玩笑允許她把場邊的火熱個性帶進解說。

更具象徵意義的是，當晚站在勇士對面的快艇總教練盧（Tyronn Lue）正是中瀨長年的導師。對於這樣的安排，中瀨形容是「一個圓滿時刻」。

「我又能再學習一次，因為可以看到他在場上的指揮。」中瀨賽前說，「我欠他很多，我今天能站在這裡，很大一部分原因是因為他。」

比賽過程中，中瀨的解說充滿個人觀察與幽默。第二節當霍福德（Al Horford）送出封阻時，她笑說這位老將仍然「彈性十足」，展現對資深球員持久競爭力的欣賞。當轉播畫面突然播放她在洛杉磯加州大學（UCLA）打球時期的照片時，米勒調侃她的球褲看起來像運動長褲，中瀨也自嘲：「你們太讓我尷尬了。」

談到勇士球星柯瑞（Stephen Curry）因傷缺陣時，中瀨則以教練角度分析球員等待復出的心情，表示柯瑞一定「迫不及待想回到場上」。

對於昔日助教如今成為球隊主帥並客串轉播，盧賽前也表示欣慰。「看到娜塔莉總是很高興，」盧說，「她來解說比賽很特別，但這確實是一個圓滿的時刻。」