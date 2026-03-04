我的頻道

紐約生存手冊／若遇核子攻擊 須採取三個步驟保護自己

繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家

即時查看環境風險 加州擬推出「污染地圖」

記者李怡/舊金山報導
加州推出污染健康地圖，居民可查自家環境並提出意見。（記者李怡╱攝影）
加州推出污染健康地圖，居民可查自家環境並提出意見。（記者李怡╱攝影）

加州環境健康危害評估辦公室（OEHHA）與社區合作與策略傳播辦公室（OCPSC）3日舉行族裔與社區媒體線上簡報會，介紹了加州環境污染評估地圖工具「CalEnviroScreen 5.0」最新草案，說明如何透過互動地圖查詢各社區的污染和健康風險，並鼓勵民眾在4月1日前提出公眾意見。

主辦方表示，CalEnviroScreen是一項由加州建立的環境監測工具，透過整合空氣污染、工業排放、健康狀況與社會經濟條件等數據，找出哪些社區同時承受較高污染與健康壓力。政府利用這些數據作為制定環境政策、分配公共資源與改善環境公平的重要依據，因此定期更新相關資料，以更準確反映社區現況。

根據OEHHA介紹，許多社區長期面臨空氣污染、工業設施排放或交通廢氣等問題，同時居民可能也面臨健康與社會經濟壓力。新版5.0草案新增糖尿病盛行率（diabetes prevalence）及空氣毒性排放地點（air toxic sites）等指標，希望更完整呈現居民實際生活環境。官員指出，透過這些數據，政府能更清楚了解哪些社區需要優先投入資源，例如改善空氣品質、加強公共健康服務或推動環境整治。

在簡報會中，專家也示範如何使用互動地圖搜尋社區資料，包括查看各地污染指數、健康風險與社會指標等資訊。民眾可透過該工具了解自己居住社區的環境狀況，並利用相關數據向政府反映需求或參與政策討論。

目前CalEnviroScreen 5.0仍處於公開徵求意見階段。OEHHA鼓勵居民、社區團體及地方機構透過CalEnviroScreen官方網站提交書面意見，截止日期為4月1日。主辦單位表示，社區回饋將有助於完善最終版本，確保工具能更準確反映各地區的污染與健康狀況，並協助政府制定更公平的環境政策。免費查詢可登錄https://ocpsc.ca.gov/。

加州

