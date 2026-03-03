我的頻道

華婦砸160萬獲批EB-5 亞城街頭突遭ICE抓捕 2子陷困境

受夠旅客穿睡衣搭機 佛州坦帕機場祭禁令

非新冠也非流感 呼吸道病毒HMPV北加正流行

編譯林思牧／綜合報導
CDC網站上指出，HMPV病毒是到了2001年才被發現的。 (cdc.gov)
有一種病毒正在北加州肆虐，它既非新冠也非流感，你該怎樣預防以免受到它的荼毒？

SFGATE報導，如果你是北加州的上班族，或許你已發現辦公室裡人愈來愈少。如果你是學生，你可能發現有些同學缺課。他們很可能是因為感染了一種鮮為人知的呼吸道病毒。

根據近期WastewaterSCAN的廢水檢測數據，舊金山、馬連縣、委利賀、納巴、諾瓦度、聖塔羅莎、沙加緬度和戴維斯等地的人類間質肺炎病毒（human metapneumovirus，簡稱HMPV）濃度偏高。這種呼吸道疾病通常從冬季持續到春季，會引起咳嗽、發燒和鼻塞等常見症狀，並透過受汙染的表面、空氣和人與人之間的接觸傳播。

聯邦疾病管制與預防中心CDC表示，該病毒通常會導致健康的兒童出現輕微症狀，但也會引起一些不太常見的症狀，例如毛細支氣管炎（bronchiolitis，這是一種氣道感染）和哮吼（croup，這是一種被描述為「犬吠」咳嗽的症狀）。梅奧診所（Mayo Clinic）將這種獨特的咳嗽描述為類似於海豹的吠叫聲，這種咳聲在幼兒中最常見。

舊金山加大傳染病專家甘地醫師（Dr. Monica Gandhi）表示，由於本季新冠病毒感染相對較少，其他病毒，例如流感病毒和HMPV得以趁機傳播。她2日向SFGATE解釋說，這些病毒「彼此競爭。在新冠疫情大規模爆發時，其他普通感冒病毒的感染率卻非常低。」

CDC的數據顯示，HMPV在美國各地呈現上升趨勢；中西部和東北部地區的HMPV感染率最高。HMPV是一種RNA病毒，與新冠病毒屬於同一類型，通常在寒冷環境中傳播。甘地醫師解釋說，當人們聚集在室內時，病毒傳播速度會更快。然而在加州，溫和的氣候和良好的通風有助於控制病毒傳播。

為防止HMPV傳播，CDC建議患者待在家中，勤洗手，並頻繁清潔物體表面。目前尚無特效療法或疫苗可以治癒或預防HMPV。CDC表示，大多數人如果居家休息、多喝水，就能完全康復。要預防感染，應採取像預防新冠的類似方法。

舊金山

