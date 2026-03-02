華協中心將開會 解析房屋可負擔危機

華協中心將開會解析房屋可負擔危機，教租客保障權益。（受訪者供圖）

在舊金山 房屋租金 持續攀升、可負擔房源供不應求之際，華協中心（CCDC）房屋輔導部將於2日（周二）上午10時，在華埠都板街615號2樓舉行會議，說明當前房屋可負擔危機現況，並講解租客 在面對加租時，如何依法保障自身權益。

華協中心稱，房屋輔導員將在會上解析多項實務重點，包括如何處理加租通知、如何辨別不合理加租、如何準備上訴程序，以及在保障權益的同時，與業主保持理性溝通，避免不必要糾紛。同時亦提供可負擔房屋申請諮詢資訊。

華協中心表示，在過去一年，舊金山通過備受爭議的家庭分區計畫（Family Zoning Plan）房屋規畫發展方案，華人移民社區在住房問題仍面臨重重挑戰。長者與散房家庭長期申請可負擔房屋，卻一屋難求。半年前，華協在金門公園旁推出一棟全新可負擔住宅項目，吸引多達8000戶申請，但只能提供5個保障住房單位，中籤機率極低，凸顯供需失衡。

與此同時，自疫情以來，舊金山租金持續飆升。根據近期市場趨勢，今年租金上漲幅度高達約13%，成為全美租金漲幅最顯著城市之一。一房單位租金中位數約在3400至3500美元之間，兩房單位更升至約4700美元。對不少普通與固定收入家庭而言，負擔日益沉重。

雖然舊金山設有租金管制（Rent Control），讓租客在續約時可避免大幅加租，但仍有部分租客接獲加租通知，租金被要求調升至市場價格，令長期租客難以承受，甚至面臨被迫搬遷風險。

華協表示，面對此類情況，租客可向舊金山租金委員會(San Francisco Rent Board)提出上訴，以維護自身權益。但上訴程序涉及文件準備、證據整理與聽證應對，若缺乏專業協助，租客往往錯失時機。

多年來，華協中心房屋輔導部免費為社區提供各類房屋服務，包括協助填寫申請表格、應對加租、處理維修糾紛及面對逼遷問題。社區居民已習慣前往都板街615號辦公室尋求協助。

華協中心指出，希望透過本次會議，讓社區更了解租金管制單位的重要性，並喚起各界對增加可負擔房屋供應的關注，使更多基層家庭能在舊金山安居樂業，促進城市經濟與社區長遠穩定發展。