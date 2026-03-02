IRS官員籲申請2工具 防報稅身分被盜用

我的頻道

記者謝雨珊／洛杉磯報導
國稅局（IRS）外展部全美中英雙語資深聯絡官Susanne Guo建議，民眾可申請IRS線上帳戶，並同步申請六位數的「身分保護個人識別碼」（IP PIN），作為防範身分盜用的重要工具。（國稅局官網截圖）
國稅局（IRS）外展部全美中英雙語資深聯絡官Susanne Guo建議，民眾可申請IRS線上帳戶，並同步申請六位數的「身分保護個人識別碼」（IP PIN），作為防範身分盜用的重要工具。（國稅局官網截圖）

部分納稅人在報稅時才驚覺「已被報稅」，或收到國稅局退件通知，往往措手不及。國稅局（IRS）外展部全美中英雙語資深聯絡官Susanne Guo指出，這類情況極可能與身分遭盜用有關。近年來，不論個人或企業報稅身分被冒用的案件皆時有所聞。隨著報稅季來臨，防範措施更顯重要。

Susanne Guo建議，民眾可申請IRS線上帳戶，並同步申請六位數的「身分保護個人識別碼」（IP PIN），這是防範身分盜用的重要工具之一。她表示，IP PIN每年更新一次，納稅人可在IRS線上帳戶中查詢最新號碼。報稅時必須輸入正確的IP PIN，系統才會接受報稅資料，能有效防止他人冒名申報或從事不法行為。

Susanne Guo說明在IRS開設線上帳戶的好處，她說，愈來愈多稅務專業人士，都希望客戶設立IRS個人或企業線上帳戶，才願意協助報稅。線上帳戶讓納稅人可查閱歷年報稅紀錄、付款狀況，以及W-2、1099等收入資料；若擔心未收到紙本稅務文件，也可通過該帳戶下載查詢。同時，系統亦提供線上繳稅與退稅進度查詢功能。她強調，整個申請流程僅需數分鐘，卻能大幅提升資訊透明度與帳戶安全性，值得民眾盡早辦理。

在退稅方式方面，她建議優先選擇直接銀行存款（Direct Deposit）。一般情況下，退稅款約21天內即可入帳。統計顯示，去年約93%的納稅人選擇銀行直存，有效降低支票遭盜領或遺失的風險。她指出，未來退稅方式將更趨電子化，不過在特殊情況下，仍可申請支票退稅。

Susanne Guo認為，企業與個人納稅人應提早規畫，善用國稅局（IRS）線上工具，同時留意延期、退稅與新制規定，避免罰款與身分盜用風險。

根據規定，小型公司或個人公司（如S公司）報稅截止日為3月15日，如需更多時間可申請延期；個人或C公司則可以申請延期至10月15日。不過專家強調，「延期申報」並不等於「延期繳稅」，若應繳稅款未於原截止日前繳清，仍可能面臨罰金與利息。

更多IRS「身分保護個人識別碼」資訊，可至https://www.irs.gov/identity-theft-fraud-scams/get-an-identity-protection-pin

