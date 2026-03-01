類似Uber、Lyft 桑尼維爾擬推低成本、共乘網約車

我的頻道

編譯組／綜合報導
桑尼維爾市將推出低成本共乘式公共運輸以避免乘客滯留，類似庫比蒂諾的SV Hopper。（本報檔案照）
據「信使報」（Mercury News）報導，桑尼維爾市（Sunnyvale）將於今年9月推出一項低成本公共運輸服務，其模式類似於Uber和Lyft等熱門網約車應用。

據桑尼維爾市議會透露，這項純電動車輛服務將允許乘客在市內任意地點出行，並有助於填補當前公共運輸系統的空白，這些空白曾導致學生等群體「被困」。市議會本周已一致批准該服務。

「這項服務籌備已久，如今終於落地，我感到無比欣喜。」桑尼維爾市長克萊恩（Larry Klein）表示，此舉「為老年人、青少年、低收入群體及無家可歸者提供了激動人心的出行新選擇」。

乘客可通過專用應用或電話呼叫服務，車輛將在附近站點接載乘客並送達目的地。乘客可預訂車內座位，途中還可與其他乘客共享乘車空間。

新服務雖類似Uber、Lyft的共乘模式，但新服務價格更低，單程座位費3.5美元，每增加一名乘客加收1美元。符合優惠條件的乘客僅需支付1.75美元。

該項目僅限桑尼維爾市及周邊區域運行，且運營時間有限：目前計劃工作日為早7點至晚9點，周末為早9點至下午5點。司機將通過與Via運輸公司簽訂合同進行培訓並接受背景審查。乘客平均候車時間預計為15分鐘，因此需稍作等待。

市政府官員和公眾均表示，這項新服務填補了長期存在的空白。

由於桑尼維爾居民的高中主要位於城市南部，北部學生往返學校更為困難。儘管VTA近年已擴充校車服務，高中生家長仍抱怨校車常滿載而歸，導致學生滯留車站；有限的班次安排也使學生無法參與課外活動。通勤上的困難甚至還導致學生輟學。

但其影響可能不僅限於高中生，更將惠及社區中最脆弱的群體。

該市多年來一直計劃開通班車服務。2024年，加州交通運輸局（California State Transportation Agency）向該市撥款數百萬美元用於啟動該項目。

該項目未來五年運營成本約為840萬美元，其中一半由州政府撥款承擔。該服務將配備九輛電動汽車，其中三輛為殘障人士專用。

此類服務在矽谷乃至桑尼維爾並非首創。名為SV Hopper的類似服務於2019年在庫比蒂諾（Cupertino）啟動，2023年擴展至聖塔克拉拉（Santa Clara）。去年桑尼維爾也啟動了僅限西北區域的試點項目。

項目啟動後，市議會將根據公眾反饋及潛在需求增長進行調整。

