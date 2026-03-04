我的頻道

伊朗反擊釀6名美軍殉職 五角大廈公布4人身分、最年輕僅20歲

名廚們一致推薦白花椰菜最神吃法 一口接一口停不下

長者人口快速增加 安樂居：科技可輔助但無法取代人性照護

本報訊
隨著人口老化趨勢加速，加州長者比例持續上升，對醫療與長期照護體系帶來新的挑戰。安樂居首席醫療長呂以斌近日深入探討人口老化對長者服務、醫療資源與人工智能應用的影響。

呂以斌表示，長者服務的核心目標，是協助長者在熟悉的家中，與家人一起健康、快樂地生活。多數長者並不希望搬離原有生活環境，他們更重視被照顧的感受與人際陪伴，而這些情感層面的支持，並非人工智能可以完全取代。

呂以斌指出，美國人口老化已是明顯趨勢。根據預估，到2035年，全美65歲以上人口將增加約三成，加州更可能增加五成；85歲以上高齡人口的成長幅度更為顯著，全國約增加七成，加州甚至可能接近九成。出生率下降、死亡率改善以及移民增長趨緩等因素，都使長者在人口中的比例持續提高。

呂以斌說：「灣區同時面臨年輕人口比例下降與生活成本高昂的壓力，尤其房價與居住負擔，已影響照護人員是否能在服務地區長期工作，導致人力短缺問題更加明顯。隨著需要照護的長者愈來愈多，醫療與照護系統所承受的壓力也持續增加。」

他指出，85歲以上長者往往需要更多醫療與長期照護服務，應付包括慢性病管理、行動能力下降及認知功能退化等問題。長期照護涉及多專業協作，需要大量人力協調與安排，短期內仍難以由科技全面取代。

呂以斌也強調，人工智能已開始在長者服務中扮演輔助角色。例如在營養管理方面，系統可透過資料分析，協助評估長者健康狀況並提出餐食建議，再由營養師進一步審核與調整，提升效率之餘，也確保專業判斷仍由人員把關。

「AI是一個工具，而不是取代人。」呂以斌表示，在人手有限的情況下，透過科技提供更多支持，能讓前線人員更有效率地服務長者，但照護工作中最重要的關懷與同理心，仍需仰賴人與人之間的互動。

超過一半的安樂居主診醫師擁有老年醫學的高級培訓，在美國類似的醫療機構首屈一指。他們曾在耶魯大學（Yale）、舊金山加州大學（UCSF）、史丹福大學（Stanford）、約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins）和布朗大學（Brown）等全美頂尖學府接受醫學培訓。

安樂居目前在灣區的有多家日間護理中心為居住在舊金山、佛利蒙、聯合城、紐華克以及聖塔克拉拉縣的長者，提供長者全面護理服務。對安樂居家居護理、醫療、送餐、接送或物理治療等服務。有興趣的大眾，可致電(866)526-9622，或掃描世界日報周四B1廣告上的二維條碼查詢詳情。

灣區 人工智能 加州大學

低價防曬乳更有效？同等係數價差18倍真相竟是...

Block執行長多西宣布大裁員 股價應聲大漲

