舊金山第一夫人推全市志願服務日 7月辦「One City Day」

羅偉（右二）及第一夫人普勞達在競選期間，參與灣景區志願活動。(記者王子涵╱攝影)

自市長羅偉 （Daniel Lurie）去年初上任以來，舊金山 第一夫人普勞達（Becca Prowda）一直保持相對低調的公共形象。不過，今年夏天她將首度主導大型公共倡議，推出全市志願服務活動「One City Day」，號召市民共同參與社區服務。

根據市長辦公室消息，7月11日舉行的「One City Day」將在全市11個市議會選區的公園同步展開啟動活動，並於全市各地安排不同類型的志願服務計畫，鼓勵居民投入社區行動。

據舊金山紀實報報導，目前活動細節仍在規畫中，但初步公布的合作名單顯示，活動內容將包括社區清潔、向低收入居民發放食物，以及協助無家可歸者等項目。公私合作一直是羅偉施政的重要特色之一，他也持續運用過去在非營利募款領域的經驗推動政策。

對普勞達而言，這將是羅偉2025年1月就任市長以來，她首次主導的大型公開計畫。普勞達是資深政治幕僚，長期在加州州長紐森 （Gavin Newsom）團隊任職，目前擔任州長禮賓主任，過去亦曾在紐森擔任舊金山市長期間擔任幕僚。

志願服務議題與普勞達的個人背景密切相關。她與羅偉是在紐約慈善機構Robin Hood Foundation共事時相識，而羅偉後來受到該機構影響，創立灣區反貧困非營利組織Tipping Point Community。

普勞達聲明表示，服務一直是她人生的重要部分，「創造像『One City Day』這樣的機會非常重要，無論是家庭、同事、長者，或希望與鄰里建立連結的舊金山市民，都能從中感受到自己是更大社群的一部分。作為第一夫人，我希望幫助重建城市中的連結，讓大家透過有意義且充滿喜悅的公民參與重新走到一起。」