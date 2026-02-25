2023年托兒所2童溺亡案 共同被告認罪

法蒂扎德被控於2023年在她與母親共同經營的Almaden托兒所導致兩名幼兒溺亡，現已認罪。(聖荷西警察局提供)

一名女子被控於2023年在她與母親共同經營的Almaden托兒所導致兩名幼兒溺亡。在周一審判開始之際，該女子認罪，而她母親的案件仍在進行中，將進行陪審團審判。

聖荷西 信使報(Mercury News)報導，據法庭記錄顯示，現年43歲聖荷西居民法蒂扎德(Nina Fathizadeh)已認罪，量刑聽證會定於5月8日舉行。她被控三項重罪，罪名是危害兒童安全。

這起悲劇發生在2023年10月2日，當時16個月大的哈南(Lilian Hanan)和18個月大的科布(Payton Cobb)在無人監管的後院泳池中溺亡；另一名兒童在進入泳池後倖存。

共同被告格布萊舍納斯（Shahin Gheblehshenas）現年67歲，是聖荷西居民，也是法蒂扎德的母親。她被控犯有類似罪行，案件在去年8月的預審聽證會後進入審判階段。格布萊舍納斯的審判程序仍在進行中，她的住所位於Fleetwood Drive，是「快樂快樂日托中心」（Happy Happy Daycare）的所在地，也是溺水事件的發生地。

法蒂札德還被控七項輕罪，罪名是危害兒童安全，因為在另一起事件中，她用車運送七名兒童時沒有使用合適的兒童安全座椅。她的律師周二沒有立即回應置評請求。

在溺水事件中，法蒂扎德被指控在讓孩子們進入後院之前，沒有確保泳池的安全門已關閉。溺水當天，在泳池周圍五呎高的圍欄被發現敞開著。檢方稱，兩名被告都知道格布萊舍納斯的丈夫有時會打開泳池門澆花，然後忘記關上。

聖荷西警察局和聖克拉拉縣地方檢察官辦公室的調查進一步指出，法蒂札德在讓兩名女孩和一名男孩進入後院時，明明看到泳池門是開著的，卻在返回廚房前沒有關上門。據報導，她至少有五分鐘不在孩子們的視線範圍內。

當法蒂札德出去查看孩子們的狀況時，發現男孩漂浮在泳池的淺水區。她將男孩拉上來，撥打了911並開始進行心肺復甦術。調查人員稱，她隨後叫醒了在屋內其他地方睡覺的弟弟，然後才去照顧漂浮在泳池深水區的兩個女孩。

儘管進行了心肺復甦，兩名女孩在醫院被宣告死亡。

調查人員後來了解到，溺水當天本應有兩名員工照顧孩子們，但其中一人請了病假。調查人員稱，格布萊舍納斯當時不在托兒所，因為她以為自己有醫療預約。法蒂札德曾向母親表達擔憂，認為格布萊舍納斯無法照顧好所有孩子。

他們還指控，格布萊舍納斯在得知自己的預約實際上在下周後，並沒有返回托兒所，而是去了另一家由其家人經營的無證托兒所。