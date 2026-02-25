我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國情咨文啟動展銷模式 高喊「贏太多」拚選情翻盤

「屁股癢癢」別再硬撐 醫師揭：清太乾淨也可能出事

2023年托兒所2童溺亡案 共同被告認罪

聖荷西訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
法蒂扎德被控於2023年在她與母親共同經營的Almaden托兒所導致兩名幼兒溺亡，現已認罪。(聖荷西警察局提供)
法蒂扎德被控於2023年在她與母親共同經營的Almaden托兒所導致兩名幼兒溺亡，現已認罪。(聖荷西警察局提供)

一名女子被控於2023年在她與母親共同經營的Almaden托兒所導致兩名幼兒溺亡。在周一審判開始之際，該女子認罪，而她母親的案件仍在進行中，將進行陪審團審判。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，據法庭記錄顯示，現年43歲聖荷西居民法蒂扎德(Nina Fathizadeh)已認罪，量刑聽證會定於5月8日舉行。她被控三項重罪，罪名是危害兒童安全。

這起悲劇發生在2023年10月2日，當時16個月大的哈南(Lilian Hanan)和18個月大的科布(Payton Cobb)在無人監管的後院泳池中溺亡；另一名兒童在進入泳池後倖存。

共同被告格布萊舍納斯（Shahin Gheblehshenas）現年67歲，是聖荷西居民，也是法蒂扎德的母親。她被控犯有類似罪行，案件在去年8月的預審聽證會後進入審判階段。格布萊舍納斯的審判程序仍在進行中，她的住所位於Fleetwood Drive，是「快樂快樂日托中心」（Happy Happy Daycare）的所在地，也是溺水事件的發生地。

法蒂札德還被控七項輕罪，罪名是危害兒童安全，因為在另一起事件中，她用車運送七名兒童時沒有使用合適的兒童安全座椅。她的律師周二沒有立即回應置評請求。

在溺水事件中，法蒂扎德被指控在讓孩子們進入後院之前，沒有確保泳池的安全門已關閉。溺水當天，在泳池周圍五呎高的圍欄被發現敞開著。檢方稱，兩名被告都知道格布萊舍納斯的丈夫有時會打開泳池門澆花，然後忘記關上。

聖荷西警察局和聖克拉拉縣地方檢察官辦公室的調查進一步指出，法蒂札德在讓兩名女孩和一名男孩進入後院時，明明看到泳池門是開著的，卻在返回廚房前沒有關上門。據報導，她至少有五分鐘不在孩子們的視線範圍內。

當法蒂札德出去查看孩子們的狀況時，發現男孩漂浮在泳池的淺水區。她將男孩拉上來，撥打了911並開始進行心肺復甦術。調查人員稱，她隨後叫醒了在屋內其他地方睡覺的弟弟，然後才去照顧漂浮在泳池深水區的兩個女孩。

儘管進行了心肺復甦，兩名女孩在醫院被宣告死亡。

調查人員後來了解到，溺水當天本應有兩名員工照顧孩子們，但其中一人請了病假。調查人員稱，格布萊舍納斯當時不在托兒所，因為她以為自己有醫療預約。法蒂札德曾向母親表達擔憂，認為格布萊舍納斯無法照顧好所有孩子。

他們還指控，格布萊舍納斯在得知自己的預約實際上在下周後，並沒有返回托兒所，而是去了另一家由其家人經營的無證托兒所。

世報陪您半世紀

聖荷西

上一則

加州最古老州立公園 大盆地紅杉公園火災後擴建增153畝林地

下一則

俯身低腰、凌厲抬腿…金州勇士隊長者舞團變球場人氣王

延伸閱讀

聯邦探員口罩禁令 聖荷西仍有效

聯邦探員口罩禁令 聖荷西仍有效
加州州長選舉 上演億萬富翁間的戰爭

加州州長選舉 上演億萬富翁間的戰爭
聖荷西新辦公園區 剛蓋好已全租出

聖荷西新辦公園區 剛蓋好已全租出
全美最毒地…聖荷西州大旁化工廠汙染 環保署砸千萬清地

全美最毒地…聖荷西州大旁化工廠汙染 環保署砸千萬清地
台灣5、6 年級生難忘的青春記憶 校園民歌知名歌手應邀跨海而來4月3日起在舊金山及聖荷西盛大公演4場 入場券即日出售中

台灣5、6 年級生難忘的青春記憶 校園民歌知名歌手應邀跨海而來4月3日起在舊金山及聖荷西盛大公演4場 入場券即日出售中

熱門新聞

屋崙一家冰淇淋店向奧運冠軍劉美賢提供終身冰淇淋。(美聯社)

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

2026-02-23 14:21
克勞德的網頁引導初學者如何開始使用Claude Code來寫電腦程式 (code.claude.com)

AI搶飯碗 軟體工程師憂淪底層階級「可能在一兩年內失業」

2026-02-20 13:28
同樣來自東灣，同樣在20歲獲得奧運金牌，劉美賢(圖)與山口有相似的滑冰歷程。(美聯社)

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

2026-02-24 15:10
新年禮盒擺放在Costco進門最顯眼的位置。(記者李怡╱攝影)

好市多火馬年貨盤點 紅花禮盒賣翻

2026-02-18 17:36
舊金山退休老人遭「殺豬盤」騙局騙走50萬美元畢生積蓄， 親友多次警告未果。（示意圖由Chatgpt製作）

家人勸不住 亞裔翁陷美女陷阱 失畢生積蓄

2026-02-20 21:51
以加州為基地的Trader Joe's被消費者選為全美最受歡迎超市，勝過多個大牌。（美聯社）

Trader Joe's膺全美最受歡迎超市 贏沃爾瑪、好市多

2026-02-24 01:20

超人氣

更多 >
美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略
WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼
好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架
兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金
六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶

六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶