紅牛F1活動後 Marina社區滿目瘡痍

在住宅前院小便、拉扯消防逃生梯、試圖闖入民宅，甚至爬上屋頂。（受訪者提供）

舊金山 標準（San Francisco）報導，紅牛車隊（Red Bull Racing）上周六在舊金山舉辦的F1展示活動「Red Bull Showrun」，吸引約4萬名觀眾湧入城市北側海濱的Marina大道一帶。活動結束後，當地社區遭到不同程度破壞，周日下午仍忙於清理善後。

多名住戶在社區群組中分享現場情況，稱有人在住宅前院小便、拉扯消防逃生梯、試圖闖入民宅，甚至爬上屋頂。街道上可見折斷的樹枝與花盆，部分車庫門與窗戶也遭到損壞。

由於活動現場缺乏高架觀賞平台，不少觀眾為了取得更好視角，攀爬交通號誌、遊樂設施、樹木，甚至沿建築外牆爬上屋頂。

35歲居民索利斯（Patrick Souris）形容當時情況「一片混亂」，直言「非常糟糕」。除了活動期間北部城區交通幾近癱瘓外，他也質疑現場警方人力不足。

索利斯表示，當時只看到少數警車，警員「只是坐在那裡」，並稱曾見到一名疑似昏倒在街上的人士，但似乎未立即獲得醫療協助。

截至周日下午，活動主辦方紅牛並未回應媒體置評請求。市長羅偉 （Daniel Lurie）辦公室與舊金山消防局則將回應責任交由主辦單位。

舊金山警察局（SFPD）發言人魯艾卡（Robert Rueca）以電郵表示，北區警分局當天確有回應相關報案，但未提供具體細節。他表示，目前尚無與活動相關的案件或調查資訊。

社群媒體 上亦出現不少批評聲音。有Reddit用戶寫道，「我原本很想喜歡這個活動，但整體規畫很差，現場一些人的行為令人失望。」另有網友提到，有人爬上交通號誌，還踢到旁人臉部，甚至試圖引發衝突。

部分居民則認為，問題在於觀眾缺乏對社區的尊重。一名不願具名的Marina居民表示，「不管你是不是本地人，這都是別人的家和財產。」她說，鄰里普遍感到不滿與疲憊。