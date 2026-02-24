紅牛F1活動後 Marina社區滿目瘡痍

我的頻道

舊金山訊
在住宅前院小便、拉扯消防逃生梯、試圖闖入民宅，甚至爬上屋頂。（受訪者提供）
舊金山標準（San Francisco）報導，紅牛車隊（Red Bull Racing）上周六在舊金山舉辦的F1展示活動「Red Bull Showrun」，吸引約4萬名觀眾湧入城市北側海濱的Marina大道一帶。活動結束後，當地社區遭到不同程度破壞，周日下午仍忙於清理善後。

多名住戶在社區群組中分享現場情況，稱有人在住宅前院小便、拉扯消防逃生梯、試圖闖入民宅，甚至爬上屋頂。街道上可見折斷的樹枝與花盆，部分車庫門與窗戶也遭到損壞。

由於活動現場缺乏高架觀賞平台，不少觀眾為了取得更好視角，攀爬交通號誌、遊樂設施、樹木，甚至沿建築外牆爬上屋頂。

35歲居民索利斯（Patrick Souris）形容當時情況「一片混亂」，直言「非常糟糕」。除了活動期間北部城區交通幾近癱瘓外，他也質疑現場警方人力不足。

索利斯表示，當時只看到少數警車，警員「只是坐在那裡」，並稱曾見到一名疑似昏倒在街上的人士，但似乎未立即獲得醫療協助。

截至周日下午，活動主辦方紅牛並未回應媒體置評請求。市長羅偉（Daniel Lurie）辦公室與舊金山消防局則將回應責任交由主辦單位。

舊金山警察局（SFPD）發言人魯艾卡（Robert Rueca）以電郵表示，北區警分局當天確有回應相關報案，但未提供具體細節。他表示，目前尚無與活動相關的案件或調查資訊。

社群媒體上亦出現不少批評聲音。有Reddit用戶寫道，「我原本很想喜歡這個活動，但整體規畫很差，現場一些人的行為令人失望。」另有網友提到，有人爬上交通號誌，還踢到旁人臉部，甚至試圖引發衝突。

部分居民則認為，問題在於觀眾缺乏對社區的尊重。一名不願具名的Marina居民表示，「不管你是不是本地人，這都是別人的家和財產。」她說，鄰里普遍感到不滿與疲憊。

不過，也有人持不同看法。26歲的亨德森（Nick Henderson）認為外界反應有些過度，「年輕人沒那麼在意，真正擔心的大多是年紀比較大的居民。」但他也補充說，「如果我是屋主，我可能也會很生氣。」

在住宅前院小便、拉扯消防逃生梯、試圖闖入民宅，甚至爬上屋頂。（受訪者提供）
舊金山 社群媒體 羅偉

屋崙一家冰淇淋店向奧運冠軍劉美賢提供終身冰淇淋。(美聯社)

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

2026-02-23 14:21
克勞德的網頁引導初學者如何開始使用Claude Code來寫電腦程式 (code.claude.com)

AI搶飯碗 軟體工程師憂淪底層階級「可能在一兩年內失業」

2026-02-20 13:28
新年禮盒擺放在Costco進門最顯眼的位置。(記者李怡╱攝影)

好市多火馬年貨盤點 紅花禮盒賣翻

2026-02-18 17:36
舊金山退休老人遭「殺豬盤」騙局騙走50萬美元畢生積蓄， 親友多次警告未果。（示意圖由Chatgpt製作）

家人勸不住 亞裔翁陷美女陷阱 失畢生積蓄

2026-02-20 21:51
舊金山百萬富翁數量遠超豪宅存量，AI驅動的需求遭遇房源的嚴重短缺。（Copilot AI生成）

百萬富翁多到瘋搶房市 灣區豪宅庫存嚴重短缺

2026-02-18 15:29
郵政局發行李小龍紀念郵票，向華裔武術巨星致敬。（USP提供）

向李小龍致敬 美國郵政發行Forever紀念郵票

2026-02-19 01:20

