我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Trader Joe's膺全美最受歡迎超市 贏沃爾瑪、好市多

川普國情咨文演說前 民調不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

懸缺半年 舊金山動物園任命新執行長

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
科斯特洛長期在舊金山公共部門與旅遊產業任職。（舊金山動物園提供）
科斯特洛長期在舊金山公共部門與旅遊產業任職。（舊金山動物園提供）

舊金山動物園（San Francisco Zoo）日前宣布，任命科斯特洛（Cassandra Costello）為新任執行長兼總監，距離前任主管離職已約六個月。

科斯特洛此前已以代理身分領導動物園數月。她去年8月加入動物園擔任營運長，在前總監彼得森（Tanya Peterson）因爭議離任後，隨即出任共同執行長。動物園近年因管理問題面臨多項調查，也即將迎來百年之際。

科斯特洛長期在舊金山公共部門與旅遊產業任職。加入動物園前，她在舊金山旅遊局（San Francisco Travel Association）服務超過8年，曾任策略長（Chief Strategy Officer）及政策與對外事務執行副總裁，負責公共政策、媒體關係與策略規畫。

更早之前，她曾在舊金山公園局（San Francisco Recreation and Park Department）擔任副地產總監，該部門負責監督市府所有的動物園。她也曾在市議會（Board of Supervisors）任職，先後擔任兩位市議員麥戈德里克（Jake McGoldrick）與馬兆光（Eric Mar）的幕僚長，負責政策制定與行政管理。

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）在聲明中表示，文化機構對城市復甦與觀光發展至關重要，並稱科斯特洛具備相關經驗，適合領導動物園。

世報陪您半世紀

舊金山 觀光 羅偉

上一則

華美半導體協會辦3L研討會 邀3名師開講

下一則

紅牛F1活動後 Marina社區滿目瘡痍

延伸閱讀

舊金山茶舞探祕

舊金山茶舞探祕
議員陳詩敏競選國會席位 獲建築工會「單獨背書」

議員陳詩敏競選國會席位 獲建築工會「單獨背書」
遊民減、犯罪降、AI熱 舊金山金融區房價飆

遊民減、犯罪降、AI熱 舊金山金融區房價飆
男星湯米李瓊斯愛女陳屍舊金山飯店 死因與古柯鹼有關

男星湯米李瓊斯愛女陳屍舊金山飯店 死因與古柯鹼有關
女兒參與「胡桃鉗」演出要求先供電歌劇院？羅偉否認

女兒參與「胡桃鉗」演出要求先供電歌劇院？羅偉否認

熱門新聞

屋崙一家冰淇淋店向奧運冠軍劉美賢提供終身冰淇淋。(美聯社)

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

2026-02-23 14:21
克勞德的網頁引導初學者如何開始使用Claude Code來寫電腦程式 (code.claude.com)

AI搶飯碗 軟體工程師憂淪底層階級「可能在一兩年內失業」

2026-02-20 13:28
新年禮盒擺放在Costco進門最顯眼的位置。(記者李怡╱攝影)

好市多火馬年貨盤點 紅花禮盒賣翻

2026-02-18 17:36
舊金山退休老人遭「殺豬盤」騙局騙走50萬美元畢生積蓄， 親友多次警告未果。（示意圖由Chatgpt製作）

家人勸不住 亞裔翁陷美女陷阱 失畢生積蓄

2026-02-20 21:51
舊金山百萬富翁數量遠超豪宅存量，AI驅動的需求遭遇房源的嚴重短缺。（Copilot AI生成）

百萬富翁多到瘋搶房市 灣區豪宅庫存嚴重短缺

2026-02-18 15:29
郵政局發行李小龍紀念郵票，向華裔武術巨星致敬。（USP提供）

向李小龍致敬 美國郵政發行Forever紀念郵票

2026-02-19 01:20

超人氣

更多 >
賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃
年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延
毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課