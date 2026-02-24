懸缺半年 舊金山動物園任命新執行長

科斯特洛長期在舊金山公共部門與旅遊產業任職。（舊金山動物園提供）

舊金山 動物園（San Francisco Zoo）日前宣布，任命科斯特洛（Cassandra Costello）為新任執行長兼總監，距離前任主管離職已約六個月。

科斯特洛此前已以代理身分領導動物園數月。她去年8月加入動物園擔任營運長，在前總監彼得森（Tanya Peterson）因爭議離任後，隨即出任共同執行長。動物園近年因管理問題面臨多項調查，也即將迎來百年之際。

科斯特洛長期在舊金山公共部門與旅遊產業任職。加入動物園前，她在舊金山旅遊局（San Francisco Travel Association）服務超過8年，曾任策略長（Chief Strategy Officer）及政策與對外事務執行副總裁，負責公共政策、媒體關係與策略規畫。

更早之前，她曾在舊金山公園局（San Francisco Recreation and Park Department）擔任副地產總監，該部門負責監督市府所有的動物園。她也曾在市議會（Board of Supervisors）任職，先後擔任兩位市議員麥戈德里克（Jake McGoldrick）與馬兆光（Eric Mar）的幕僚長，負責政策制定與行政管理。

舊金山市長羅偉 （Daniel Lurie）在聲明中表示，文化機構對城市復甦與觀光 發展至關重要，並稱科斯特洛具備相關經驗，適合領導動物園。