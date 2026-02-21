ACoM：疫苗信任危機升高，專家籲理性判斷。（記者李怡/翻攝）

在全美疫苗政策持續引發討論之際，美國社群媒體 (ACoM) 20日舉辦主題為「疫苗現況的解析」的線上簡報會，邀請強生基金會(Robert Wood Johnson Foundation)執行長、前美國疾病管制與預防中心(CDC)代理主任理查德・貝瑟(Richard Besser)一起探討，近期美國疫苗建議變動、公共信任下滑，以及即將舉辦的免疫實務諮詢委員會(ACIP)會議可能給公眾帶來的影響。

會議主要面向醫療界、社區媒體與家長群體，特別關注移民與少數族裔社區的資訊需求。ACIP預定於2月25日至27日舉行，將討論季節性疫苗建議，包括流感(Flu)、呼吸道融合病毒(RSV)及新冠疫苗 。因去年美國衛生與公眾服務部改組ACIP成員後，新任委員中包含多名對疫苗持保留態度人士，各界對本次會議走向高度關注。

當天簡報中，貝瑟反覆強調三個關鍵訊息：第一，疫苗政策應建立在公開透明的科學審議程序之上，而不是在缺乏說明的情況下倉促調整；第二，疫苗的價值在於大幅降低重症與死亡風險，即使無法百分之百阻止感染，整體保護效益仍然明確；第三，當公共衛生運作良好時往往「看不見」，但一旦接種率下降，疾病回潮將是真實而直接的代價。

他也坦言，在政治化氛圍與資訊混亂下，醫師在門診有限時間內更難與家長充分溝通，這將進一步影響接種決策。

對華裔社區而言，疫苗議題同樣牽動人心。過去華人家庭普遍支持兒童按時接種疫苗，但近年資訊混亂、政策訊息反覆，加上社群媒體流傳各種說法，也讓部分家長產生遲疑。

有家長表示，「不是完全反對，只是想再等等看。」尤其在麻疹 病例再度出現的背景下，部分家庭擔心如果學校疫苗規定放寬，孩子是否會面臨更高感染風險。同時，新生兒B型肝炎(Hep-B，又稱乙型肝炎)疫苗建議調整，也讓不少移民家庭感到困惑，不確定是否仍應照原有時程接種。

會議指出，2025年聯合民調，約16%的家長曾跳過或延後孩子的建議疫苗。專家指出，當接種率下降，可預防疾病如麻疹、小兒麻痺等回升風險將增加。