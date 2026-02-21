我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大魚大肉害腦霧？ 研究曝高脂肪讓記憶力大降16%

最高院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆

ACoM：疫苗信任危機升高 專家籲理性判斷

記者李怡／舊金山報導
ACoM：疫苗信任危機升高，專家籲理性判斷。（記者李怡/翻攝）
ACoM：疫苗信任危機升高，專家籲理性判斷。（記者李怡/翻攝）

在全美疫苗政策持續引發討論之際，美國社群媒體(ACoM) 20日舉辦主題為「疫苗現況的解析」的線上簡報會，邀請強生基金會(Robert Wood Johnson Foundation)執行長、前美國疾病管制與預防中心(CDC)代理主任理查德・貝瑟(Richard Besser)一起探討，近期美國疫苗建議變動、公共信任下滑，以及即將舉辦的免疫實務諮詢委員會(ACIP)會議可能給公眾帶來的影響。

會議主要面向醫療界、社區媒體與家長群體，特別關注移民與少數族裔社區的資訊需求。ACIP預定於2月25日至27日舉行，將討論季節性疫苗建議，包括流感(Flu)、呼吸道融合病毒(RSV)及新冠疫苗。因去年美國衛生與公眾服務部改組ACIP成員後，新任委員中包含多名對疫苗持保留態度人士，各界對本次會議走向高度關注。

當天簡報中，貝瑟反覆強調三個關鍵訊息：第一，疫苗政策應建立在公開透明的科學審議程序之上，而不是在缺乏說明的情況下倉促調整；第二，疫苗的價值在於大幅降低重症與死亡風險，即使無法百分之百阻止感染，整體保護效益仍然明確；第三，當公共衛生運作良好時往往「看不見」，但一旦接種率下降，疾病回潮將是真實而直接的代價。

他也坦言，在政治化氛圍與資訊混亂下，醫師在門診有限時間內更難與家長充分溝通，這將進一步影響接種決策。

對華裔社區而言，疫苗議題同樣牽動人心。過去華人家庭普遍支持兒童按時接種疫苗，但近年資訊混亂、政策訊息反覆，加上社群媒體流傳各種說法，也讓部分家長產生遲疑。

有家長表示，「不是完全反對，只是想再等等看。」尤其在麻疹病例再度出現的背景下，部分家庭擔心如果學校疫苗規定放寬，孩子是否會面臨更高感染風險。同時，新生兒B型肝炎(Hep-B，又稱乙型肝炎)疫苗建議調整，也讓不少移民家庭感到困惑，不確定是否仍應照原有時程接種。

會議指出，2025年聯合民調，約16%的家長曾跳過或延後孩子的建議疫苗。專家指出，當接種率下降，可預防疾病如麻疹、小兒麻痺等回升風險將增加。

本次簡報不只是了解某項疫苗該不該打，而是理解當前疫苗建議變動背後的制度與程序，以及公共信任如何影響整個社區的健康安全。在ACIP即將開會、季節性疫苗建議可能出現調整之際，貝瑟的發言提醒家長：在眾聲喧嘩之中，回到專業醫療對話、理性評估風險與效益，將是保護家庭與社區最實際也最重要的一步。

ACoM：疫苗信任危機升高，專家籲理性判斷。（記者李怡/翻攝）
ACoM：疫苗信任危機升高，專家籲理性判斷。（記者李怡/翻攝）

世報陪您半世紀

新冠疫苗 麻疹 社群媒體

上一則

紐森擴免費學前教育 私托生源流失陷財務困境

下一則

全球學生近5千 金門大學財務翻身、校區將開發辦公大樓

延伸閱讀

專家：想加油 周日最實惠

專家：想加油 周日最實惠
ACoM：疫苗信任危機升高 專家籲理性判斷

ACoM：疫苗信任危機升高 專家籲理性判斷
南加今年再迎超級花海？專家：萬事俱備 就怕一點

南加今年再迎超級花海？專家：萬事俱備 就怕一點
反疫苗的小甘迺迪上台 疫苗製造商開始裁員、縮減研究

反疫苗的小甘迺迪上台 疫苗製造商開始裁員、縮減研究
紐約市現今年首例麻疹 專家：快打疫苗

紐約市現今年首例麻疹 專家：快打疫苗

熱門新聞

新年禮盒擺放在Costco進門最顯眼的位置。(記者李怡╱攝影)

好市多火馬年貨盤點 紅花禮盒賣翻

2026-02-18 17:36
克勞德的網頁引導初學者如何開始使用Claude Code來寫電腦程式 (code.claude.com)

AI搶飯碗 軟體工程師憂淪底層階級「可能在一兩年內失業」

2026-02-20 13:28
華航趁著情人節即將到來，再加上農曆新年，推出優惠票價活動，北美出發的航班經濟艙票價最低只要681美元起跳，購買時間為即日起至2月22日止。(華航提供)

華航推情人節優惠 北美出發681元起

2026-02-12 01:00
舊金山百萬富翁數量遠超豪宅存量，AI驅動的需求遭遇房源的嚴重短缺。（Copilot AI生成）

百萬富翁多到瘋搶房市 灣區豪宅庫存嚴重短缺

2026-02-18 15:29
郵政局發行李小龍紀念郵票，向華裔武術巨星致敬。（USP提供）

向李小龍致敬 美國郵政發行Forever紀念郵票

2026-02-19 01:20
儘管風險很高，但「暴風雪滑雪」是一些滑雪愛好者夢寐以求的滑雪方式。（美聯社）

太浩湖雪崩 為何遊客選在暴風雪滑雪

2026-02-19 01:19

超人氣

更多 >
整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生
冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」
「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒

「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒
癌症醫師分享 家中五種物品別再留

癌症醫師分享 家中五種物品別再留
回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」

回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」