眾議員李卡多2法案通過 加快新住宅審批

編譯組／綜合報導
聖荷西議員李卡多住房法案在國會取得進展。（本報檔案照）
據「聖荷西焦點報」（San Jose Spotlight）報導，由州眾議員李卡多（Sam Liccardo）主導的兩項加快新住宅項目審批流程的法案，本周早些時候作為兩黨住房法案的一部分在美國眾議院獲得推進。

該兩黨法案旨在通過簡化住房法規、更新住房與都市發展部（HUD）特定項目以及現代化銀行監管以擴大貸款機會，從而緩解住房短缺問題。該法案以390票贊成、9票反對的表決結果在州眾議院獲得通過，即將移交參議院審議。

根據對2023年租金支付情況的最新分析，美國約四分之一的屋主和半數租屋者被視為住房負擔過重，即其租金或房貸支出超過收入的30%。

李卡多在採訪中表示，住房是當前兩黨分歧嚴重的政治環境中罕見的可合作議題。

「我認為住房是能夠達成共識的領域之一，」他說，「我已與共和黨共同提案人提交五項法案，其中兩項現已通過眾議院。其餘法案我將繼續推進。」

眾議院2月9日通過的法案包含李卡多去年7月提出的兩項法案。這兩項法案均由住房與保險小組委員會（Housing and Insurance Subcommittee）主席、共和黨籍眾議員弗拉德（Mike Flood）共同發起。首項法案「BUILD Housing Act」（建設住房法案），目標是通過允許住房與都市發展部在可行情況下與州及地方政府共享環境審查權限，削減住房領域的繁文縟節。

該法案還授權HUD將部分項目列為「特殊項目」，從而在環境審查流程中獲得更大靈活性。

「這是簡化流程的舉措，使我們只需進行一次環境審查，而非重複審查，」李卡多表示。其選區涵蓋巴洛阿圖（Palo Alto）、蒙洛公園（Menlo Park）、山景城（Mountain View）及聖荷西（San Jose）部分區域。

第二項法案同樣致力於加速新建住宅項目的審批流程。該法案豁免特定住房開發項目接受「National Environmental Protection Act」（國家環境保護法案）要求的環境審查，豁免範圍包括小規模建設、改造項目及填充式開發項目（即在城市空置地塊新建住宅）。

去年10月聯邦參議院通過了名為「ROAD to Housing Act」（住房之路法案）的兩黨住房可負擔性方案。儘管眾議院與參議院的方案存在相似之處，國會仍需在未來數週內協調差異。具體時間表尚不明確，但李卡多表示相信該過程將以周計而非月計。

眾議院 參議院 租金

