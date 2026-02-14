加強掃蕩零售竊盜案 2年逮近3萬人

加州各地執法機構在過去兩年間，針對有組織零售竊盜案共逮捕2萬9060人。圖為加州公路巡警(CHP)逮捕嫌犯示意圖。(取自CHP X平台)

根據KTLA電視台報導，加州 各地執法機構在過去兩年間，針對有組織零售竊盜案共逮捕2萬9060人，並將2萬2896起案件移送檢方起訴。州長紐森 辦公室13日公布上述數據，顯示在州政府提供經費支援下，各地對零售竊盜的執法強度明顯提升。

僅2025年7月至9月的三個月間，各地警力就逮捕超過3300人，並追回價值近3600萬美元遭竊商品。自該計畫啟動以來，累計追回失竊商品總價值已超過2億2600萬美元。

加州於2023年啟動迄今最大規模的投資計畫，打擊有組織零售犯罪。共有38個執法機構獲得超過2億4200萬美元補助，用於添購設備、擴大執法行動、增聘人員並加強與零售業 者合作。

此外，檢察體系也獲得州政府支援。13個地方檢察官辦公室透過「垂直整合起訴補助計畫」獲得超過2400萬美元經費，該計畫由同一檢察官全程負責案件，以提升辦案效率。整體而言，加州已發放共2億6700萬美元補助，用於強化執法與起訴工作。