革除市長無力施展弊端 屋崙擬推強權市長制

編譯林思牧╱綜合報導
屋崙可能出現前所未有的政治變革，考慮改為「強權市長制」，賦予市長更多權力執行政策。圖為屋崙市長巴巴拉李。(本報檔案照)
屋崙可能出現前所未有的政治變革，考慮改為「強權市長制」，賦予市長更多權力執行政策。圖為屋崙市長巴巴拉李。(本報檔案照)

屋崙可能出現前所未有的政治變革，考慮改為「強權市長制」（strong mayor），賦予市長更多權力執行政策，革除過去市長無力施展的弊端。

聖荷西信使報報導，屋崙長期以來因其市長權力極小而與其他主要大都市截然不同，批評人士認為這是造成該市政治氛圍常常失靈的原因之一。這種情況可能會在即將到來的11月選舉中發生改變。

屋崙市議會議長9日表示，他正準備起草一份選票措辭，該措辭將賦予市長芭芭拉李（Barbara Lee）以及未來的市長們首次能夠否決市議會決議的權力。

上月底，由芭芭拉李召集的官員小組正式建議該市轉向「強權市長」制度，在該制度下，市長將擁有至關重要的否決權，同時繼續獨立於市議會運作。這將是屋崙前所未有的變革。但批評人士指出，市長相對缺乏立法權導致了地方政府的分裂，包括政治鬥爭和預算僵局。

在屋崙現有制度中，市長每次提出為期兩年的城市預算，但最終批准和任何修改都取決於市議會的投票。然而，新提議的改革方案迅速引發了主要支持者的分歧，其中一些主張市長應成為市議會主席，並與其他八名議員一起投票。這種被稱為「議會-經理模式」（council-manager model）的理念在加州大多數城市都很常見，包括聖荷西市，市長馬漢（Matt Mahan）與市議會一起投票，但他沒有否決權。

包括紐約、洛杉磯、西雅圖、費城、巴爾的摩和底特律在內的許多美國大城市，都實行所謂的「強權市長制」。屋崙的領導人希望他們的城市也能達到類似的大城市地位。支持改革的人士表示，屋崙目前的權力結構分散在市長、市議會和市政府部門，使得政策失敗時難以明確責任歸屬。

「市府行政部門的領導權應該明確，不應有任何含糊之處。它應該由市長來領導。」這個工作小組在其調查結果中指出。市長芭芭拉李並未參與該工作小組的討論，目前她也尚未就屋崙應該採取何種治理結構正式表態。

