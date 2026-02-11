LGBTQ社群地標性場館卡斯楚劇院 整修後重新開放

舊金山卡斯楚劇院斥資4100萬元進行的大規模翻修後，10日重新開放。(Castro劇院社媒帳號)

歷經多年整修，舊金山 多元性別族群LGBTQ 社群地標性場館卡斯楚劇院（Castro Theatre）10日正式重新開放。由Another Planet Entertainment主導、總投資約4100萬元的翻修工程，讓這座1922年便落成的歷史劇院轉型為更多樣性的現場娛樂空間，可依活動性質，在站立式演唱會與有座位活動之間轉換。

劇院重開後隨即迎來實際壓力測試。國際知名歌手Sam Smith自10日起展開多場駐場演出直至21日，成為首批使用新設可拆卸座椅系統的大型活動。該系統透過電動平台升降，可快速移除座位、改為平坦地面，以容納站立觀眾。

卡斯楚劇院位於卡斯楚街429號，地處舊金山LGBTQ+文化核心。建築原由建築師Timothy Pflueger設計，內裝融合西班牙、亞洲、義大利 與裝飾藝術風格。營運單位表示，此次整修在修復歷史裝飾元素的同時，也全面更新後台空間與基礎設施，包括全新空調系統、增加洗手間數量，並首度讓主層觀眾席、舞台與化妝室全面符合無障礙使用標準。

其中最具爭議、也最關鍵的改動，正是主層座位的可拆卸設計。該方案過去曾引發社區長時間討論，部分居民與影迷憂心劇院電影放映功能被弱化。營運方則強調，未來仍將保留電影、喜劇與社區活動，並依活動性質調整場地配置。

警方與交通單位提醒，演出夜晚卡斯楚區人潮密集，建議觀眾搭乘大眾運輸前往。劇院距離BART車站僅數步之遙，停車位有限，且不設專屬停車場。

卡斯楚劇院方面表示，未來節目安排將涵蓋音樂、電影、喜劇與社區活動，試圖在商業演出與文化傳統之間取得平衡。這座百年劇院的轉型成果，將隨著首批大型活動的實際運作，逐步接受公眾檢驗。