我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

LGBTQ社群地標性場館卡斯楚劇院 整修後重新開放

記者王子涵╱舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山卡斯楚劇院斥資4100萬元進行的大規模翻修後，10日重新開放。(Castro劇院社媒帳號)
舊金山卡斯楚劇院斥資4100萬元進行的大規模翻修後，10日重新開放。(Castro劇院社媒帳號)

歷經多年整修，舊金山多元性別族群LGBTQ社群地標性場館卡斯楚劇院（Castro Theatre）10日正式重新開放。由Another Planet Entertainment主導、總投資約4100萬元的翻修工程，讓這座1922年便落成的歷史劇院轉型為更多樣性的現場娛樂空間，可依活動性質，在站立式演唱會與有座位活動之間轉換。

劇院重開後隨即迎來實際壓力測試。國際知名歌手Sam Smith自10日起展開多場駐場演出直至21日，成為首批使用新設可拆卸座椅系統的大型活動。該系統透過電動平台升降，可快速移除座位、改為平坦地面，以容納站立觀眾。

卡斯楚劇院位於卡斯楚街429號，地處舊金山LGBTQ+文化核心。建築原由建築師Timothy Pflueger設計，內裝融合西班牙、亞洲、義大利與裝飾藝術風格。營運單位表示，此次整修在修復歷史裝飾元素的同時，也全面更新後台空間與基礎設施，包括全新空調系統、增加洗手間數量，並首度讓主層觀眾席、舞台與化妝室全面符合無障礙使用標準。

其中最具爭議、也最關鍵的改動，正是主層座位的可拆卸設計。該方案過去曾引發社區長時間討論，部分居民與影迷憂心劇院電影放映功能被弱化。營運方則強調，未來仍將保留電影、喜劇與社區活動，並依活動性質調整場地配置。

警方與交通單位提醒，演出夜晚卡斯楚區人潮密集，建議觀眾搭乘大眾運輸前往。劇院距離BART車站僅數步之遙，停車位有限，且不設專屬停車場。

卡斯楚劇院方面表示，未來節目安排將涵蓋音樂、電影、喜劇與社區活動，試圖在商業演出與文化傳統之間取得平衡。這座百年劇院的轉型成果，將隨著首批大型活動的實際運作，逐步接受公眾檢驗。

舊金山 LGBTQ 義大利

上一則

戲谷劇團「今生有約」首演成功 跨越時空的愛觸動觀眾

下一則

新閘門防逃票 BART年增千萬收入

延伸閱讀

宏都拉斯副總統談逐步復交台灣 正審視與中國所簽協議

宏都拉斯副總統談逐步復交台灣 正審視與中國所簽協議
中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量
美掃蕩非法移民行動被捕 5歲童與父親一起獲釋返家

美掃蕩非法移民行動被捕 5歲童與父親一起獲釋返家
宏都拉斯新總統就職 中國大使于波出席

宏都拉斯新總統就職 中國大使于波出席
阿斯夫拉就任宏都拉斯總統 拉丁美洲再添川普盟友

阿斯夫拉就任宏都拉斯總統 拉丁美洲再添川普盟友

熱門新聞

灣區男自製好市多熱狗汽水架暴紅 網喊：我好需要

2026-02-07 01:18
下周起加州會開始下雨，水利官員企盼有許多雨雪降下。（美聯社）

加州乾暖天氣即將結束 所幸超級盃時不會下雨

2026-02-06 20:33
財務告急，BART擬關閉最多15站、晚間9時或全面停駛。（記者李怡╱攝影）

BART陷財困 明年恐關閉15站、晚間全面停駛

2026-02-06 01:20
儘管舊金山市長羅偉和前眾議院議長裴洛西周日敦促舊金山聯合教育工作者協會繼續談判，但舊金山教師仍拒絕推遲原定於周一舉行的罷工。(舊金山聯合學區臉書）

羅偉、裴洛西施壓無效 教師拒延後罷工 金山全市學校周一停課

2026-02-09 16:53
舊金山飯店超級盃賽事周末正大賺特賺，平均每晚房費超過1200美元。（Google Maps）

超級盃周末房費飆 頂級飯店一晚超1200元仍被訂光

2026-02-06 14:12
科蒂隆放在Instagram上的產品介紹影片，引發熱烈迴響。 (取材自Instagram)

灣區男子製作好市多熱狗汽水架 在網路上暴紅

2026-02-06 21:58

超人氣

更多 >
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙
美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返

美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返