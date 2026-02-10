協助新警長劉力一 過渡警長葉培恩留任 退休金大幅提高

我的頻道

編譯廖宜怡／綜合報導
代理警長葉培恩將繼續以過渡警長身分留任舊金山警局，預料其退休金將暴漲。（美聯社）
舊金山新警長劉力一（Derrick Lew）宣誓上任後，代理警長葉培恩（Paul Yep）將繼續以過渡警長身分留任，理由是為了協助新警長。不過媒體稱，葉培恩留任仍將領取警長薪資，退休金也將大幅提高。

舊金山標準（San Francisco Standard）表示，去年12月初，當劉力一的任命宣布時，葉培恩發了一則訊息給基層員工，表示他會留下來協助新警長熟悉工作。但葉培恩沒有透露的是，他的退休金會因此大幅增加。

葉培恩在舊金山警局工作28年後，於2023年以指揮官身分退休，但去年以代理局長身分回歸。葉培恩的回歸可能為他鎖定每年42萬美元的警長退休金，高於他之前每年26萬5000美元的指揮官退休金。

舊金山標準稱，即將退休的警員經常在工作最後一年獲得晉升，以大幅提高其退休金，但這種作法對市政府造成巨大的經濟壓力。數據顯示，舊金山市府退休金支出高達18億美元，其中警局退休金預算就占了8億4900萬美元。

一位前舊金山警局指揮官級人員表示，這種作法行之多年，「是一種讓退休金暴漲的方式」。

為了遏制警員退休金暴漲，舊金山選民2011年通過C提案，規定退休金應基於年薪最高的三年計算。這項提案適用於2012年後入職的所有警員，但不適用於像葉培恩這樣的資深警員。美國最大公共退休基金「加州公共雇員退休體系」（CalPERS）2014年的報告稱，這種作法造成加州每年損失8億美元。

去年1月，舊金山市長羅偉任命葉培恩為公共安全沙皇（public safety czar），但這一職務為兼職，年薪為8萬4000美元，但他每年仍可繼續領取26萬5000美元的退休金。

經過幾個月，羅偉正式任命葉培恩執掌舊金山警局，為他設立了一個特別的職務：代理警長，年薪高達41萬6000美元。如果葉培恩繼續擔任目前的職位至少十個月，那他的新退休金就會被鎖定。

前舊金山警局指揮官級人員說：「一個警局同時支付兩位警長的薪資並不合理。」

退休金 舊金山 加州

