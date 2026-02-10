ICE槍擊案爭議 聖縣地檢長憂執法失控

看過ICE特工羅斯近距離開槍擊中坐在SUV裡古德的影片後，聖塔克拉拉縣檢察長羅森認為有必要打破沉默。(美聯社)

聖克拉拉縣地檢長羅森(Jeff Rosen)看來，1月明州女子古德(Renee Good)之死引發的白宮反應，以及總統川普 迅速為開槍射殺她的移民 執法人員開脫罪責，預示著灣區 將面臨令人擔憂的局面。「如果他們在明市這樣做，他們在這裡也會這樣做，」羅森說：「我可以明確地說，我的辦公室將獨立調查任何執法人員使用武力致人死亡的事件。這是我們應該做的。」

然而，如果聯邦執法人員在灣區捲入類似的槍擊事件，州和縣檢察官將面臨許多挑戰。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，法律觀察家表示，如果發生類似情況，灣區各縣檢察官可能難以對美國移民和海關執法局（ICE）的執法人員進行調查或起訴。

柏克萊加大法學教授西蒙（Jonathan Simon）表示，鑑於灣區選民的關注，這些檢察官「有強烈的義務採取行動」。然而，任何此類地方性努力都可能遭遇一個日益嚴峻的現實，即「川普及其國土安全部門的下屬正在公開暗示法律對他們無效」。

西蒙談到任何地方性起訴時說：「我擔心它不會取得任何進展。」

羅森先前一直對川普政府的移民打壓保持沉默，但在觀看了ICE特工羅斯(Jonathan Ross)近距離開槍擊中坐在SUV裡的古德的影片後，他感到有必要打破沉默。

「我希望這只是噪音，但事實並非如此，」羅森說： 「這實際上是在向負責調查的聯邦執法人員發出指令，這不幸地削弱了人們對調查結果的信心。」

錯綜複雜的法律困境，加上川普領導下司法部日益政治化的性質，引發了人們對地方當局如何在聯邦移民打擊力度不斷加大的情況下追究聯邦執法人員責任的質疑。

阿拉米達縣地檢長迪克森（Ursula Jones Dickson）表示，任何人都不能凌駕於法律之上，包括聯邦特工。

舊金山地檢察長謝安宜在接受KQED採訪時，對川普政府如此迅速地為槍擊事件辯護表示「憤慨」。但她也指出，她的辦公室在起訴聯邦特工時必須應對「一套複雜繁瑣的法律」。