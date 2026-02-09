越南裔女演員喬清 獲頒終身勇氣傳承獎

喬清(中)強調，年輕演員最重要的是不要被現實擊倒，「這是一條困難的路，但這世上沒有什麼是容易的，也沒有什麼是不可能的，關鍵在於你自己是否願意讓它發生」。(記者王子涵╱攝影)

第二屆納巴谷亞裔電影節首次設立「終身電影勇氣傳承獎」，並在開幕首日將獎項授予越南 裔影壇傳奇喬清（Kiều Chinh），表彰她橫跨70年的演藝生涯與對亞裔影像代表性的深遠影響。活動由納巴谷學院與主辦單位共同舉行，聚焦亞裔女性在影視產業中的堅持與突破。

喬清看完回顧影片後感慨：「短短幾分鐘，就濃縮了我70年的工作人生，這真的不容易。」她表示，能獲得這項獎項「感到非常榮幸，也非常謙卑」，並感謝電影節、主辦單位與所有支持者。

回顧演藝生涯，喬清坦言，一路充滿高低起伏。「70年來，我經歷過高峰，也跌入過低谷。當你站在高處，你會很快樂；當你跌下來，你只能學會接受，因為這就是這個行業。」她說，影視產業從來不輕鬆，但也正是這些經歷，讓她學會更堅強地面對人生。

喬清回憶1975年移居美國時的艱難處境。「那一年，我失去了一切，甚至失去了自己的身分，只能從零開始。」她指出，自己成長於戰亂年代，早年的困境遠比現在嚴峻，「但正因如此，我更珍惜能夠繼續演戲的機會，因為我真的熱愛這份工作」。

談到亞裔演員 的處境，她直言，早年在好萊塢 經常只能演出被簡化的角色，「但即便如此，我還是選擇留下來，繼續走下去。」她強調，對年輕演員而言，最重要的是不要被現實擊倒，「這是一條困難的路，但這世上沒有什麼是容易的，也沒有什麼是不可能的，關鍵在於你自己是否願意讓它發生」。

喬清透露，自己近年反而比以往更加忙碌。「老實說，最近這幾年，是我人生中最忙的時候。」她分享，自己同時參與多部影集與電影製作，並表示只要還能演出，就會繼續站在鏡頭前。