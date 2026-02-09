我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：金銀狂潮幕後推手 中國「大媽」投資人

中國軍網點名張本智和、寶可夢、柯南：警惕日本軍國主義滲透

越南裔女演員喬清 獲頒終身勇氣傳承獎

記者王子涵╱舊金山報導
喬清(中)強調，年輕演員最重要的是不要被現實擊倒，「這是一條困難的路，但這世上沒有什麼是容易的，也沒有什麼是不可能的，關鍵在於你自己是否願意讓它發生」。(記者王子涵╱攝影)
喬清(中)強調，年輕演員最重要的是不要被現實擊倒，「這是一條困難的路，但這世上沒有什麼是容易的，也沒有什麼是不可能的，關鍵在於你自己是否願意讓它發生」。(記者王子涵╱攝影)

第二屆納巴谷亞裔電影節首次設立「終身電影勇氣傳承獎」，並在開幕首日將獎項授予越南裔影壇傳奇喬清（Kiều Chinh），表彰她橫跨70年的演藝生涯與對亞裔影像代表性的深遠影響。活動由納巴谷學院與主辦單位共同舉行，聚焦亞裔女性在影視產業中的堅持與突破。

喬清看完回顧影片後感慨：「短短幾分鐘，就濃縮了我70年的工作人生，這真的不容易。」她表示，能獲得這項獎項「感到非常榮幸，也非常謙卑」，並感謝電影節、主辦單位與所有支持者。

回顧演藝生涯，喬清坦言，一路充滿高低起伏。「70年來，我經歷過高峰，也跌入過低谷。當你站在高處，你會很快樂；當你跌下來，你只能學會接受，因為這就是這個行業。」她說，影視產業從來不輕鬆，但也正是這些經歷，讓她學會更堅強地面對人生。

喬清回憶1975年移居美國時的艱難處境。「那一年，我失去了一切，甚至失去了自己的身分，只能從零開始。」她指出，自己成長於戰亂年代，早年的困境遠比現在嚴峻，「但正因如此，我更珍惜能夠繼續演戲的機會，因為我真的熱愛這份工作」。

談到亞裔演員的處境，她直言，早年在好萊塢經常只能演出被簡化的角色，「但即便如此，我還是選擇留下來，繼續走下去。」她強調，對年輕演員而言，最重要的是不要被現實擊倒，「這是一條困難的路，但這世上沒有什麼是容易的，也沒有什麼是不可能的，關鍵在於你自己是否願意讓它發生」。

喬清透露，自己近年反而比以往更加忙碌。「老實說，最近這幾年，是我人生中最忙的時候。」她分享，自己同時參與多部影集與電影製作，並表示只要還能演出，就會繼續站在鏡頭前。

活動尾聲，主辦單位還當場宣布，將啟動協助喬清角逐好萊塢星光大道留名的行動，象徵對其藝術成就的長期肯定。對此，喬清微笑回應：「我只是做我熱愛的事，如果我的經歷能給年輕人一點力量，那就值得了。」

喬清強調，對年輕演員而言，最重要的是不要被現實擊倒。「這是一條困難的路，但這世上...
喬清強調，對年輕演員而言，最重要的是不要被現實擊倒。「這是一條困難的路，但這世上沒有什麼是容易的，也沒有什麼是不可能的，關鍵在於你自己是否願意讓它發生。」(記者王子涵╱攝影)

亞裔演員 好萊塢 越南

上一則

聖荷西市長最後咨文 聚焦遊民與住房

下一則

超級盃效應／李維球場周邊交通堵塞 停車費飆至300元

延伸閱讀

稱「靠臉吃飯」 陳珮騏拍戲加買毀容險

稱「靠臉吃飯」 陳珮騏拍戲加買毀容險
37屆世界亞裔小姐選美總決賽 同台選出亞裔夫人與小小姐

37屆世界亞裔小姐選美總決賽 同台選出亞裔夫人與小小姐
首屆矽谷AI電影節 聖荷西登場 展映100部短片

首屆矽谷AI電影節 聖荷西登場 展映100部短片
最可能發生飛機相撞 好萊塢布班克機場被點名

最可能發生飛機相撞 好萊塢布班克機場被點名
2025最扛收視女演員榜出爐 楊幂穩坐冠軍、第二是95花的她

2025最扛收視女演員榜出爐 楊幂穩坐冠軍、第二是95花的她

熱門新聞

灣區男自製好市多熱狗汽水架暴紅 網喊：我好需要

2026-02-07 01:18
下周起加州會開始下雨，水利官員企盼有許多雨雪降下。（美聯社）

加州乾暖天氣即將結束 所幸超級盃時不會下雨

2026-02-06 20:33
財務告急，BART擬關閉最多15站、晚間9時或全面停駛。（記者李怡╱攝影）

BART陷財困 明年恐關閉15站、晚間全面停駛

2026-02-06 01:20
房地產經紀人收到大量想在超級盃舉行期間租住這棟薩拉度加Goetting Court豪宅的詢問。（取自realtor.com網站）

為了看超級盃球賽 有錢人願花50萬租豪宅

2026-02-01 13:55
舊金山飯店超級盃賽事周末正大賺特賺，平均每晚房費超過1200美元。（Google Maps）

超級盃周末房費飆 頂級飯店一晚超1200元仍被訂光

2026-02-06 14:12
專家認為加州富人稅對大多數購屋者的直接影響可能有限。示意圖。(圖／Copilot AI生成)

富人稅嚇跑富豪 經濟學家：灣區房價仍難跌

2026-02-02 16:25

超人氣

更多 >
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播
廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物

廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物
實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動
食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說

食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說
中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差