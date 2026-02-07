灣區健身大鼓隊2026成果發表會 逾400觀眾共襄盛舉

灣區知名健身大鼓隊2月1日在金山灣區華僑文教服務中心舉辦「2026師生成果發表會」，吸引約400位觀眾到場，現場氣氛熱烈。(主辦單位提供)

灣區 知名健身大鼓隊2月1日在金山灣區華僑文教服務中心舉辦「2026師生成果發表會」，吸引約400位觀眾到場，現場氣氛熱烈。在健身大鼓隊老師李芸華帶領下，團隊以整齊有力的擊鼓演出與流暢隊形變化，展現長期訓練累積的默契與舞台實力，呈現太鼓結合體能與藝術的表演特色，獲得觀眾熱烈掌聲。

金山灣區僑教中心副主任蔡佳樺致詞表示，健身大鼓隊自2010年創立以來，長期參與灣區重要慶典與僑社活動，以鼓聲凝聚社區情感，並持續投入公益與社區服務，貢獻深獲肯定。

當天節目亦融合鋼琴、詠春拳與舞蹈等多元演出，其中「華人 特殊兒童之友（FCSN）的特殊學生登台演出，展現藝術教育與社區關懷的成果。

主辦單位表示，未來將持續推動太鼓教學，並展開新一期招生與體驗活動，歡迎民眾踴躍參加。