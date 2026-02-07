對少數族裔不友善？ ACoM：聯邦介選 恐衝擊期中選舉

美國社群媒體（ACoM）於6日舉辦線上簡報會。（記者李怡／攝影）

美國社群媒體（ACoM）於6日舉辦線上簡報會，邀請多位選舉與公民權利專家，探討聯邦政府 近期選務動作對2026年期中選舉可能帶來的影響。

隨著2026年美國期中選舉逐步逼近，聯邦政府近期一系列針對選務的行動，引發各界對選舉公正性與選民權利的高度關注。美國司法部近來要求幾乎所有州與華盛頓特區，交出與選舉相關的大量資料，包括完整的州級選民登記名冊，部分案件甚至要求存取過往選票或投票 設備，引發州政府與公民團體的強烈反彈。

簡報會中，多位選舉與公民權利專家警告，聯邦政府此舉恐逾越憲法賦予各州管理選舉的權限，若與國會正在推動的多項限制性選舉法案同步推進，將可能對選民投票權造成實質影響，並加劇選舉爭議。

前白宮民主與投票權高級顧問、現任洛約拉法學院教授的Justin Levitt指出，選舉制度長期以來由各州主導，聯邦政府並無權單方面改變投票方式或限制郵寄投票。他強調，即便社群媒體或政治言論不斷釋出「禁止郵寄投票」等訊息，總統並不具備這樣的法律權力，各州依法仍可持續實施既有的投票制度。

Campaign Legal Center投票權與法治副總裁Danielle Lang也表示，近期白宮在社群平台上針對郵寄投票與缺席投票的說法，已造成選民混淆，但相關規範完全不在總統職權範圍內。她指出，聯邦層級目前僅要求保障軍人與海外選民的投票權，並未限制各州擴大郵寄或提前投票。她強調，任何試圖透過行政命令剝奪投票管道的行為，勢必面臨法律挑戰。

針對國會正在推動的「SAVE Act」及其修正版法案，與會專家普遍認為，該法案雖以「選民身分查核」為名，但實際內容可能導致數以百萬計的合法選民被排除在投票之外。Lang指出，民調顯示選民支持合理的身分驗證，但並不支持會造成大規模剝奪投票權的嚴苛措施，例如對已婚婦女、歸化公民或姓名拼寫不一致者設下高門檻。

亞裔 美國人促進正義聯盟（AAJC）總裁暨執行長John C. Yang表示，亞裔美國人是全美成長最快的族群之一，2020年大選中，亞裔選民投票率顯著上升，投票人數在多個關鍵搖擺州甚至超過總統勝選差距。然而，語言障礙、錯假訊息及嚴格的身分驗證法規，對亞裔社群造成不成比例的影響。

Yang指出，約三成亞裔美國人英語能力有限，郵寄投票讓選民有更多時間理解選票內容，對社群尤其重要。2024年選舉中，約46.5%的亞裔選民選擇郵寄投票，若相關管道遭限縮，恐直接影響投票參與。他也提醒，社群媒體上的錯假訊息，已成為打擊少數族裔投票權的工具，媒體的查證與說明角色格外關鍵。

墨西哥裔美國人法律辯護與教育基金會（MALDEF）華府區法律顧問Andrea Centeno則指出，拉丁裔人口已占全美人口近兩成，長期以來面臨類似的投票障礙。她表示，限制郵寄投票、強制清理選民名冊及提高身分證明門檻，將對少數族裔與弱勢選民造成直接衝擊。