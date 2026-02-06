農曆年採購高峰 聖縣加強市場稽查 確保「付多少就拿到多少」

我的頻道

記者龔玥╱聖荷西報導
消保官展示用來測量設備的工具。（記者龔玥╱攝影）
農曆新年向來是華人社區一年中最繁忙的購物季節之一，家家戶戶從走春出遊、採買年菜，到準備水果、海鮮及節慶禮品，相關支出也因此明顯增加。然而，消費者不需過於擔心並可以安心地購買年貨。因為聖塔克拉拉縣消費者與環境保護局轄下的度量衡局及農業處為維護價格公平與食品安全，對市場進行例行性的稽查。

縣府指出，在購物金額快速累積的節慶時期，即使是看似微小的秤重或標價誤差，長期下來也可能造成消費者額外負擔。縣府稽查人員長期在幕後工作，透過檢測重量、容量與價格系統的準確性，確保消費者「付多少，就拿到多少」。 

度量衡局主要負責檢驗所有用於計價的商業設備是否準確，包括加油站油槍、超市與市場使用的秤重設備，以及收銀機與結帳系統的價格設定。縣府消保官也向媒體現場示範政府如何檢測秤是否準確，並說明縣府每年都會定期對商家使用的秤進行測量，合格的設備會貼上官方檢驗標籤，消費者在購物或加油時可留意是否貼有該標示，作為是否準確的重要依據。

除了秤重準確性，稽查人員也會針對價格進行查核，確保貨架上的標價與實際結帳價格一致，特價商品是否正確套用折扣，避免消費者在結帳時被多收費。消保官提醒，民眾結帳後花幾秒鐘檢查購物小票，就有機會及早發現價格錯誤，保障自身權益。 

合格的工具會被貼上標籤，由縣府統一發放，消費者可以在結賬時觀察是否有標籤。（記者...
在包裝食品方面，縣府也特別強調「淨重」的重要性。依法規定，商品價格只能計算食物本身的重量，包裝袋、托盤、塑膠膜等外包裝重量不得列入計價。消保官舉例，若火龍果放在保麗龍托盤上並以塑膠包裝，商家必須先扣除托盤與塑膠的重量，消費者不應為包裝付費。若民眾對淨重計算有疑慮，可直接向店家詢問，這是合理且被允許的行為。

在食品安全方面，農業處則負責檢查進口水果與農產品，防止有害病蟲害進入社區。縣府指出，水果在農曆新年具有重要象徵意義，相關檢查可確保販售的水果不含病蟲或幼蟲，避免害蟲擴散至後院或本地農場。縣府也提醒，商店販售的水果通常經過聯邦、州與縣多層級檢驗，但個人在網路上販售的水果往往未經檢查，風險較高，建議民眾向信譽良好的本地商家購買。 

若民眾在水果中發現病蟲或幼蟲，可致電408-918-4600，或電郵至[email protected]通報。縣府同時提供語言服務，民眾可要求中文協助，以利溝通。

聖塔克拉拉縣消保專員Chinh Nguyen表示：「我們的工作是確保消費者支付正確的價格，尤其是在農曆新年這樣的高消費季節。我們希望幫助家庭在新的一年開始時，能夠安心、放心地購物。」 

縣府呼籲民眾養成三個簡單習慣：查看是否貼有縣府檢驗標籤、核對購物收據價格，以及對淨重有疑問時勇於詢問店家，共同維護公平、安全的消費環境。

前往 cepascc.org/fair-price-zh掌握更多聰明消費秘訣。

每台機器都有清晰的產品標註。（記者龔玥╱攝影）
