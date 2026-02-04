我的頻道

立春養生首重養肝 中醫授「綠、酸、辛」吃法健康一整年

Fed理事米倫辭白宮職 川普愈逼華許提名 鮑爾任主席愈久？

「單季6部歌劇」舊金山歌劇院釋新季劇目

記者王子涵／舊金山報導
「Opera in the Park」戶外音樂會將於9月13日舉行。（舊金山歌劇院提供）
舊金山歌劇院（SF Opera）3日公布2026–27樂季劇目內容，單季僅六部歌劇的縮減製作已是該劇院連續第三年的「新常態」。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，歌劇院總監希爾沃克（Matthew Shilvock）認為藝術產業長期存在的結構性財務失衡、營運成本上升速度持續高於收入成長，仍是歌劇院無法恢復至過去單季八部製作規模的主因。他指出，若要增加演出數量，除了必須先解決結構性失衡問題，還需要在此基礎上進一步擴大募款。

儘管演出規模未擴大，歌劇院近一年仍出現多項正面指標。希爾沃克指出，觀眾回流趨勢明顯，2024–25樂季平均上座率達82%，2025–26樂季預期將與之持平。去年秋季最受矚目的作品之一，是劇作家黃哲倫（David Henry Hwang）創作的「猴王悟空」（The Monkey King）的世界首演，在正式開幕前即全場售罄。

此外，歌劇院上個樂季新增約1200名訂戶，觀眾族群明顯趨於年輕化與多元化。透過Dolby Family推出的「Opera for the Bay」折扣票計畫，約四分之一購票者會以原價再次購票；而首次單場購票觀眾的回流率，也在近幾年從7%提升至14%。

勞資關係方面，歌劇院於去年6月與樂團達成新勞資協議，8月也與合唱團、主要獨唱演員及後台工作人員完成談判。其中，合唱團與舞台人員合約將持續至2027年2月28日；樂團合約追溯自2024年8月1日生效，並將於今年7月31日到期，雙方尚未展開下一輪協商。

由於2026–27樂季不需製作如本季華格納歌劇「Parsifal」與「The Monkey King」般的全新大型製作，整體預算預期將低於2025–26樂季的9300萬元。這些節省，加上輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）及其妻Lori Huang去年11月宣布的多年期捐助，每年捐助500萬元，成為歌劇院財務帶來重要支撐。根據最新提交Form 990財報，歌劇院截至2024財年的基金會資產達3.09億元。

歌劇院第104個樂季將於9月12日以傳統的Opera Ball揭幕，隨後推出威爾第的「Simon Boccanegra」，該劇自2008年後首度回歸舊金山舞台。德國導演古特（Claus Guth）將首度與歌劇院合作。音樂總監金恩善（Eun Sun Kim）指揮此作，蒙古男中音恩赫巴特（Amartuvshin Enkhbat）飾演主角，義大利女高音布拉托（Eleanora Buratto）飾演其女兒。開幕周末並於9月13日舉行「Opera in the Park」戶外音樂會。

隨後演出包括馬斯奈「Manon」，以及蘇格蘭作曲家馬斯格雷夫（Thea Musgrave）的「Mary, Queen of Scots」主舞台首演；秋季樂季將以莫札特「費加洛的婚禮」作結。2027年夏季，金恩善也將持續其華格納計畫，指揮「尼貝龍根的指環」系列首部「萊茵黃金」(Das Rheingold)。

除完整歌劇製作外，樂季亦安排多場音樂會，包括11月的理查史特勞斯專場、合唱團音樂會、Adler Fellows新秀展演及Pride Concert。歌劇院同時宣布，下一部委託創作，作曲家馬佐利（Missy Mazzoli）與劇作家瓦夫瑞克（Royce Vavrek）合作的「The Galloping Cure」將於2027年秋季首演。

舊金山 義大利 黃仁勳

